做完女一入雪櫃？鄧佩儀親解10個月冇工開之謎

無綫台慶劇《換命真相》一眾演員譚俊彥、鄧佩儀、朱敏瀚、陳庭欣、蔣家旻、劉佩玥等，今午（30日）配合萬聖節主題，以「搞鬼」造型現身荃灣為劇集宣傳。鄧佩儀被問到有關遭公司雪藏一事時表示：「咁多年嚟都係第一次為工作喊。（覺得好委屈？）當然新聞係要娛樂到大家，呢樣我明白嘅，自問呢9年都好努力工作，就算唔使拍嗰陣都會搵導演睇剪片，所以都有少少崩潰咗，但依家冇事嘅，明白有新聞價值始終係好事，為套劇宣傳。（係咪10個月冇人搵你拍劇？）其實因加拿大嗰邊有事要處理，半年前已請定假，其實一直都處理緊，所以中間呢段時間有啲劇同綜藝節目都接唔到，原本9月就飛返去，但想做埋套劇宣傳先，所以改咗11月先飛。（要處理乜？係咪結婚定生仔？）絕對唔係，哈哈！係屋企開心事嚟，不過唔透露住。」

她指未清楚要處理多久，所以未知歸期。身旁蔣家旻亦替拍檔説好話，指拍劇期間大家也辛苦：「因我哋3個女仔戲份都多又密集，每次問佢攰唔攰，佢都話唔攰唔眼瞓，佢真係好勤力。」

譚俊彥則現場獻唱劇集歌曲，他指已很久沒公開唱現場：「對上一次應該係2年前《包青天》，都好耐冇見fans啦，一直想搞聚會但又怕疫情而冇搞，佢哋一路都好支持我，之前我啲劇被人抨擊，佢哋都有傳訊息安慰我，以前我比較收埋自己，依家學識咗佢哋錫我，我要錫番佢哋。」問到萬聖節會否與仔女一同扮嘢，他笑稱：「我冇得扮啦，佢哋尋日學校已經玩咗，我個女搞錯咗，扮咗個古裝女俠，哈哈！（有冇諗過扮《魷魚遊戲》？）之前陪佢哋去買衫，個仔想揀劇入面啲造型嘅，我即刻同佢講No！（點解？）唔好啦，我有啲尷尬，同埋學校講明唔畀，話套劇太血腥，我都唔想佢哋咁細個就接觸啲咁血腥嘅嘢。」