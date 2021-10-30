陳詩欣做爆乳新娘　想約埋余香凝一齊生B

無綫藝人陳詩欣（Eunice）今日（30日）與圈外男友陳爾正（Joshua）結婚，晚上在中環一間酒店大排筵席，邀請240位賓客到場。傍晚時分一對新人及兄弟姊妹團會見記者，見到Eunice身穿淺藍色谷胸大露背拖尾晚裝，化身「Elsa公主」，大晒3吋事業線，又戴上結婚及3卡求婚戒指，亦有閃爆耳環及頸鏈，明艷照人。記者叫二人錫錫，一開始新娘都有些怕醜，後來他們都大方連咀3次。

講到這件「Elsa公主」晚裝，Eunice說因為之前去睇時裝騷，很喜歡這條裙，加上姪女亦很喜歡Elsa，故選擇此裙，問到可會在晚宴上唱《Let It Go》？她說：「唔會，唱歌責任留畀蔡嘉欣，佢會唱《老鼠愛大米》，苦練咗好耐。」她亦謂今次婚禮有Ｗedding Planner幫手，但覺得會有驚喜，問到可有準備甚麼給老公？她說：「冇囉，晏晝我哋喺教堂簽字，我都好驚訝，冇預計過老公會喊，因為佢平時係好堅強嘅人，唔易掉眼淚，估唔到佢講誓詞連鼻涕都掉埋，我都係第一次見，都見到爸爸眼濕濕，見到呢個場面我都有淚崩，一直以為自己唔會喊，因為喺屋企已經實習咗好多次，點知結婚真係好感動，所以喊咗。」

婚後唔介意晒性感

問到老公有何承諾？Eunice說：「老公承諾以後早啲返屋企，因為佢好忙，平時都係一星期先返嚟一次食飯，其餘時間都係我自己一個食，佢都知忽略咗我，希望佢第時多啲陪我。（婚後做少奶奶唔再做嘢？）我同公司仲有好多年約，講笑啫，過兩日要開工拍嘢。」

身為女神之一的Eunice，被問到婚後可會減少性感？她說：「我唔介意性感，不過唔知節目仲要唔要我，我已經升呢咗做人妻。老公都唔介意，佢覺得靚同健康性感OK嘅。」她謂未有生B計劃，可能幾年後，因想先過二人世界，又希望與姊妹余香凝約定一齊生B：「佢生第二胎時，我就生第一胎，大家可以一齊大肚，一齊入產房生，跟住一齊減肥，余香凝為咗出席我個婚禮仲一直減肥，佢依家仲瘦過我。」

另外，一對新人今午在教堂簽字時，身穿白色低胸魚尾婚紗的Eunice，和丈夫講誓詞時忍不住感動爆喊，伴郎鍾培生亦喊埋一份，場面感人。之後他們接受大家的祝福，並即場錫錫，而拋花球時，好姊妹蔡嘉欣更成功接到花球。

余香凝產後極速收身

姊妹團之一的余香凝（Jennifer）生B後極速收身，Fit爆亮相做姊妹，她亦自豪地表示：「我試呢條姊妹裙時係未生BB嘅，好多人都質疑我，生咗之後仲着唔着到？今日我着仲覺得有啲鬆。」她指自己懷孕重了45磅，現在還差3磅便回復昔日磅數，她說：「生咗BB先5個幾月，都算幾犀利。」

談到送甚麼禮物給好姊妹？她說：「之前詩欣先叫我上台講嘢，希望可以感動到佢喊，佢着褂時我已經想喊，仲叫佢唔好望住我。」因兩人已認識10年，感情甚佳，故Jennifer說不會特別寫講稿，要說的都在腦中！至於Eunice話要約埋生仔，Jennifer則說：「佢畀我嘅利是，後面寫咗好多嘢，話要一齊生BB、入產房同埋減肥，睇吓幾時得閒先。（佢話你再生B、佢先至生B？）我得閒就生㗎喇，依家我都好唔捨得個女，太可愛喇，但都要做嘢，下個月會復工。」