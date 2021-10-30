清純游嘉欣做暗黑貓女　全場冇人認到佢

為迎接萬聖節，無綫炮製了綜藝節目《大玩特玩萬聖節》，並由林盛斌（Bob）及區永權繼續擔任主持。將於明晚（31日）播出的第2集，嘉賓陣容繼續「養眼」，隊長周志康及何廣沛，將分別帶領游嘉欣、林秀怡、黃嘉雯、彭慧中、黃婧靈、羅毓儀、何依婷等大玩特玩，先後挑戰製作組炮製的「嘩鬼吹波波」、「攪鬼猜枚王」、「鬥快搶乜鬼」及「鬼揞住你吹」4大項目！

何廣沛與同組的何依婷不但同「姓」三分親，更不約而同以《鬼滅之刃》Look亮相，黃嘉雯的超長腿「學生鬼」，以及羅毓儀的可愛「嘩鬼回魂」Look，一樣夠晒新鮮感。近日升呢女一的游嘉欣，則以「暗黑貓女」Look上陣，在貼身服飾下絲毫未見有「贅肉」，而由於化了超濃妝，「可辨度」相當低。

在4個遊戲中，最令人驚喜的是「鬼揞住你吹」，參與遊戲者需戴着口罩成功吹熄蠟燭，便可過關救人質。當中人仔細細的羅毓儀、以及身形纖瘦的彭慧中，是兩大「肺王之王」，即使隔着口罩也能輕鬆地將蠟燭吹熄。遊戲「攪鬼猜枚王」則誕生了「大頭蝦」何依婷及黃婧靈（波波），2人絕對為冇記性表表者。另外，落敗的玩家需接受「彈額頭」懲罰，有「禽獸怡」之稱的林秀怡每次也出盡力彈輸家額頭，其中波波被彈後，不但額頭通紅，更面露痛苦，場面值得同情但搞笑！