絲打留意︱湯怡分享御夫術爆金句：男人要管就冇用！

剛誕下女兒「MakQQ」4個月的湯怡（Kathy），為網上節目《絲打圍爐》擔任嘉賓，獲主持關心妍（Jade）及孫慧雪大讚Kathy無論身材及樣貌都同生女之前沒有分別，十年如一日。問到跟老公麥秋成相處之道，Kathy便大方分享「御夫術」，聽到兩位主持嘩嘩聲，羨慕又妒忌。

6月誕下女兒的Kathy已經火速收身兼且全面復工，被Jade及雪雪大讚外形keep得好，Kathy表示應該是最近再做運動去水腫，而且懷孕時飲食亦有節制，她說：「好驚肥喺自己度，肥咗之後真係好難減。」不過隨即被雪雪踢爆：「唔係喎，見你又食蛋糕又整好多嘢，好過分呀！」Kathy解釋：「都係適可而止，咁我以前一路有食開嘛。」

談到跟另一半的相處之道，自言性格男仔頭的Kathy表示，在麥秋成面前會表現得比較溫柔，她說：「我係未見過自己呢一面，就係我會『嗲』佢，扭吓計咁樣，哈哈哈。」她表示男人唔使管，麥秋成工作時會自動自覺報到，她說：「好多電話嘅報到，又或者會message同你講佢做緊乜嘢啦。我自己覺得管都冇用，男人要管就冇用啦。」Jade隨即感大讚：「佢真係知道點樣玩，佢完全拿捏到！」

Kathy笑言因為自己都想「free啲」，她謂：「換轉角度，我都唔想佢管我咁多，大家都想free啲嘛。」不過講到最後，她認為最重要大家相處舒服：「喺對方面前，我哋唔需要好刻意地收斂自己，因為咁樣我會覺得好辛苦，同埋大家嘅價值觀要一樣。」