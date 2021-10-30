言承旭感性發文告別《哥哥》　自爆諗過做逃兵

台灣男星言承旭近日參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》而再度爆紅。對於節目已圓滿結束成團，他有感而發在社交平台發長文，透過文字去分享他的心路歷程。他坦言參加節目的最初是感到非常害怕：「真正的勇敢，不是不怕，而是明明很害怕，但卻沒有停下腳步。」他直言已經很久沒接受過採訪，回想之前參與簽售會時候，發現自己反而隨着時間愈來愈害怕鏡頭，陽光下的自己看起來一定很狼狽，表示當時曾心想：「我現在逃跑，可能還有機會！」

最後入了劇組見到各位「哥哥」們，自己未有跟各位好好打招呼，加上對節目還存在一知半解，內心咆哮着「快買機票走人」。直到獻唱耳熟能詳的《流星雨》，發現怎麼也唱不好了，覺得是被舞台、時間和大眾遺忘了，令他感到不是味兒。幸好最終「哥哥」們為他組團才能讓他向前進了一小步。但面對「哥哥」們從賽事中被淘汰，令他感到相當的抱歉。他惟有透過不停吃東西去減壓。而令他最難忘是歌手林志炫對他的批評，令他像一個小學生般從氣息、發音、吐字、情緒從頭學起，令他知道自己唱歌還是可以進步的。

對於在接二連三的賽事、待人處事的過程中，在無數次窘迫裏，令他的勇氣慢慢「長大」。最後令他選擇沒有逃跑，因為他明白了真正的優秀，不是技能有多厲害，而是冒着不被認同的危險，卻依然挑戰規則、敢於冒犯，堅持成為不順從、不低頭、與眾不同的人。他表示：「所以不管是我，還是每一個陪伴了披荊斬棘旅程的你，我們都可以優秀、可以滾燙、可以披荊斬棘。來參加這個節目，也是因為想要成為更好的演員。」