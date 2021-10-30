瘋傳同大S官宣離婚　汪小菲詭異回應惹揣測

台灣女星徐熙媛（大S）於今年五月因為不滿老公汪小菲成日「衰多口」，嬲到單方面宣布話要離婚，嚇到大S媽媽同奶奶張蘭「緊急救援」幫手箍煲勸交，最後幸好都解除離婚警報，上月（9月）汪小菲更低調返台灣，同大S一家團聚。剛剛返回內地工作的汪小菲，今日（30日）突然被內地網站瘋傳已離婚！消息指一對圈中夫妻已各行各路，更指夫婦的身份是：「男方經商，女方是台灣演員」，即令外間揣測是汪小菲和大S。消息續指這對已離婚的夫婦會「官宣」，稍後會正式向外界公布已離婚一事。

突然傳出「官宣離婚」，大S媽媽今日立刻澄清：「沒有的事，他們好得很！」更指大S患有感冒，身在內地的汪小菲得悉後緊張不已，急急和太太進行視像通話以了解病情。消息傳出後，網民反應各異，有些網民說不可盡信，認為他們依然恩愛；但有不少網民卻贊成離婚：「離了就好！」、「估計大S早就受不了！」同時更說早前汪小菲到台灣接受隔離時，本來曾在網上分享隔離日常，但突然全部刪除，舉動反常，故懷疑他和大S發生了不愉快事件。

大批網民在汪小菲的社交網留言詢問是否離婚，但有網友發現汪小菲曾一度上線，但卻未有回答網民的提問。有內地記者向汪小菲求證，他以短訊回覆：「哪兒有啊？我甚麼時候確認了？」並發了三個「掩面喊」的表情符號。之後記者再致電追問，初時汪小菲立刻收線，之後再接電話時，他只說了一句：「不方便回應！」後匆匆收線，其舉動跟以往有問必答的作風不同，以前他會清楚的表明：「假的！」、「沒離婚！」來直接回應。