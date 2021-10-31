【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月廿六壬子木滿日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：開業、出行、會友

忌：放水、出財、修渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、5、6、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座

事業運稍遜，做事勿逞強，黑曜石助開運。

金牛座

愛情事業兩得意，戴水晶吊墜可增添魅力。

雙子座

待人接物不要太計較，自私會趕走好運氣。

巨蟹座

財運欠佳，投資入市要審慎，大意易損手。

獅子座

運氣比上不足比下有餘，多幫助人有好處。

處女座

身心狀態不錯，不妨把快樂帶給身邊人。

天秤座

善心可增運，盡量給有需要的人伸出援手。

天蠍座

生活不如意的事十之八九，宜平常心看待。

人馬座

面帶笑容可獲幸運之神眷顧，生活更順利。

山羊座

各方面的運勢俱佳，要好好珍惜眼前一切。

水瓶座

愛情運差勁，有伴侶者要懂得包容對方。

雙魚座

不在其位，不謀其政，做好本分，切勿越界！

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）馬 易惹禍

鼠

趁周日到郊外遊覽散心，可收獲好心情。

牛

偏財運強，有望以超值價錢買到心頭好。

虎

桃花運非常好，跟伴侶約會，甜在心頭。

兔

說話要經大腦，否則易得罪人而不自知。

龍

工作能力備受肯定，事業可更上一層樓。

蛇

幹勁十足，信心滿滿，工作表現快靚正。

馬

是日沖煞，言行要謹慎，亂發火易惹禍！

羊

雜務纏身，忙得一頭煙，身心疲憊不堪。

猴

享有天時地利人和的優勢，事業易成功。

雞

被霉運纏擾，只要不氣馁，就會有轉機。

狗

心情鬱悶，工作表現平平，信心受打擊。

豬

默默耕耘，不刻意爭功，易獲上司認可。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

貪靚整容反而會破運

愛美之心人人皆有，現在愈來愈多人會為了美貌去調整面部，不惜忍受破相的代價，當然成功的整容，確實會讓你變得美麗動人，更會在一定程度上改變你的人生命運。但從風水學分析，鼻子不宜輕易動，否則受罪之餘，還會整走自己的財氣。

1.鼻子

鼻子為五官之首，很多人因貪圖好看而忽視了面相學，認為只要整出一個高鼻樑就可以。在相學中，鼻子屬於財帛位，也為夫妻宮。在鼻子上動刀，等於破壞原有命理中的婚姻，加上財運一旦發生改變，社會地位、生活方式都會隨之改變。

2.眼睛

眼睛是心靈的窗口，可以判斷一個人的心性、智慧謀略、人生威望、膽識、是否顯貴、婚姻緣分、財運大小等等。其實眼睛不是愈大愈好，如果開了眼角，會影響整體面相，導致人際關係變差，容易與親朋戚友發生口角矛盾，不利於人際關係發展。

3.嘴巴

嘴巴代表出納宮，是一個人的門戶，你的嘴就是你的風水。有些人為了美觀而去調整嘴巴，殊不知嘴巴與健康運相關，成功的整容會為你的健康帶來好運，但是整嘴巴在面相中屬「破相」，壞則會影響到女性懷孕、內分泌等健康問題。