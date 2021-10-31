張智霖激推城城做師弟　靚靚Ada妻憑夫貴下季做姐姐

開播逾4個多月以來帶來無限話題的內地人氣節目《披荊斬棘的哥哥》，前晚（29日）進行總決賽誕生17人超強男團「全能唱演家族」，成功組團出道的包括張智霖（Chilam）、張晉及黃貫中等。《披》剛結束，即有傳聞指《披》中兩大索太袁詠儀（靚靚）及蔡少芬（Ada）被視為「最強姐姐」，被力邀參加《乘風破浪的姐姐》第三季外，張智霖和陳小春更推薦郭富城做「師弟」加入《披》第二季。

《披》前晚播出在海口觀瀾湖舉行的總決賽《全能唱演家族誕生夜》，由張晉領軍的「一枝花陣營」，和李承鉉領軍的「麒麟陣營」共22位哥哥，經過3輪對決，在袁詠儀（靚靚）、蔡少芬及戚薇組成的「太太團」應援及見證下，最後選出17位哥哥組成超強男團「全能唱演家族」。陳小春以陣營第一及個人喜愛度總排名第一，毫無懸念加入男團，而其他成功組團出道的，包括有個人喜愛度總排名第二名的李承鉉、第三名的張智霖、第五名的言承旭、第六名的黃貫中、第七名的張晉及第十五名的謝天華等，至於和陳小春等人組成「大灣區哥哥」的林曉峰則未能加入。而張晉更是大贏家，在全場觀眾投票下，更成為「第一屆滾燙家族」的「X-Leader」，令在場的太太蔡少芬開心得哭出來！

張晉蔡少芬劍舞掀高潮

張晉當晚繼續發揮超強水準，更獲蔡少芬助陣應援，他們重新演繹電影《倩女幽魂》主題曲《人間道》並大跳雙人劍舞，掀起全場高潮，相關熱搜話題更是破億！在對決期間，張晉曾感觸落淚，說起初時在爭點連戰友的名字都未記牢的情況下，就要草率組隊，經過連月相處下，跟內地男星高瀚宇及白舉綱既是戰友又是「父子兵」，並感謝家人的支持。現升呢為團長的他滿腹大計，當中包括要提升部分成員的普通話水平達國家三級甲等，更分享參加《披》的初衷：「想把中國武術和功夫在舞台上呈現，讓更多人看到及喜歡，如果以後有機會，真的有很好的劇本，片酬這些可以不管，因為我是演員張晉。」

全晚另一高潮，當然是張智霖和靚靚這對人氣超高的夫婦，在場為老公打氣的靚靚，即場大獻另類舞技，重演老公之前對決中的經典「扭Pat」舞，令張智霖也不禁目瞪口呆，並隨即和應一起跳外，更獲對方親自頒發「年度唱演舞台」獎，即令現場觀眾起哄叫他們「親一個」，最後他們面碰面來「找數」。至於人氣同樣強勁的內地女星戚薇和老公李承鉉演繹火辣版的《天上飛》，令人看得熱血沸騰！

《披》的男團名單誕生雖然是焦點，但同時傳出「太太團」中的3位靚太靚靚、蔡少芬及戚薇，已被電視台以甘詞厚幣力邀加入《乘風破浪的姐姐》第三季，更被視為「最強姐姐」。雖然她們入行多年來同是以超卓演技見稱，如靚靚是金像影后，蔡少芬憑內地劇《後宮甄嬛傳》紅遍內地，戚薇更是內地劇界一線花旦之一，但共通點都是「多功能索太」，加上和另一半的感情超好，是圈中的模範夫婦，更是最受網民喜愛及歡迎的夫婦。當中全程陪張智霖在內地拍《披》的靚靚更是深受網民歡迎，不但搞笑的常被網民「監察」及「舉報」其買包包行蹤，連她常在網上發文跟老公打情罵悄都被關注，而她也「因夫之名」而增加工作量，如最近她為節目《我的小尾巴》第二季玩粵語Rap。

陳小春推薦城城加入

另外，有消息指《披》第二季正乘勢火熱籌備中，已有不少網民開始討論心水名單，馬國明、黃宗澤、鄭伊健及古天樂等均被推舉，惟日前陳小春更「公開召喚」，說要推薦天王郭富城加入第二季，跟城城老友的張智霖也贊成：「推薦城城後，估計我家的袁詠儀不會再抱怨他約我去打麻雀了！」他昨日（30日）接受東網訪問，指《披》圓滿結束帶來不少得着：「冇乜輸贏，係一個好好嘅節目，亦令我重新認識自己，搵到好多舞台上嘅熱情。最大得着係瘦身，我都瘦咗成廿幾磅，生活規律咗，飲食檢點咗，運動都多咗。（多咗工作？）冇乜特別，都係搵適合自己嘅工作，唔會特別辛苦特別多，按部就班。」