艾力寶雲首公開回應意外射殺攝影指導事件

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）拍攝新片《Rust》時開槍意外導致女攝影指導Halyna Hutchins死亡、導演Joel Souza受傷一事發生至今已兩周多。艾力夫婦昨日首度公開回應事件！

艾力夫婦和子女近日到美國佛蒙特州（Vermont）一小鎮最徹斯特（Manchester）度假散心。連日來他們被大批傳媒追訪，昨日他們駕車外出時再被大批傳媒尾隨，期間他們終於停低車接受傳媒訪問回應今次事件。一臉憔悴的艾力表示因為警方正調查事件，所以警方不准他作任何評論以及回答任何問題。他表示離世的女子是他的朋友。他說：「當他抵達Santa Fe開拍之日已帶她（Halyna）和導演Joel去食晚飯。我們是一個非常非常努力的工作團隊一起拍攝一部電影，然後這件可怕的事情發生了。目前，我多次獲通知不能對正調查中的事件作出任何評論，我不能夠。」而艾力在訪問中亦有提及Halyna的家人：「我已與她的老公Matthew和他們的兒子見過面。。。他悲痛欲絕。片場發生事故平時經常發生，但是不像這次，這是兆中無一。他好震驚。他有一名9歲兒子。我們因為非常擔心他的家人以及他的小孩，所以我們持續與他聯絡。」有記者問他出事的影片會否繼續拍攝，艾力就回應：「我認為不會。」

至於艾力的妻子Hilaria亦有回應指自己聽到意外發生時正與6名子女在車內，她說：「我不知道應該去那兒，我只是萬無目的駕駛着。」而她亦透露艾力有創傷後遺症，所以帶他到這裡哀悼Halyna，並希望可以治療艾力的傷痛。她說：「我們來此處是避靜。」而被問艾力會否再演戲，Hilaria就表示希望會不過不能夠肯定：「他需要空間讓我照顧他和他的心理健康，這是一件可怕的事情。艾力感覺很糟糕。」而受訪前一晚，艾力夫婦就被傳媒影到在當地的酒吧飲酒，妻子Hilaria有叫酒飲，相反艾力就飲沒有酒精的飲品。