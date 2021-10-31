【心理測驗】月光光搵個伴　萬聖節戀人

嘩鬼們準備好未？今日就係一年一度的萬聖節啦！相信不少人已經預備好節目，準備「恐怖」過節。說到萬聖節當然離不開Cosplay一番，或詭異或邪魅、或血腥的打扮都各有粉絲，不知大家又鍾意甚麼樣的裝扮呢？原來選擇裝扮都可以睇出你的愛情觀，想破解當中的秘密，不如先玩一玩，看看你的「萬聖節戀人」是何模樣啦！

【問題】

請從以下4種萬聖節裝扮中，選出你最喜歡的一種。

A.女巫或巫師

B.吸血鬼

C.骷髏骨

D.木乃伊

【結果分析】

A.注重內涵 不會委曲求全

選擇女巫的你，比起外表更着重內在，容易被有想法、有抱負的人所吸引，又或者是對方有某一項才能特別出色，令你覺得他或她閃閃發光。你喜歡的對象一定要有自信且有魅力，說話是經過思考，而不是只說不做。雖然你的另一半一定有令你欣賞甚至崇拜的一面，但當發現雙方不合適，又或感覺到對方不夠愛你時，你亦不會盲目付出、委屈求存，是懂得放手的人。

B.注重外表 感性頭理性尾

要是你選擇吸血鬼，你絕對是外貌協會成員，容易被外表或身材Fit的人所吸引，因為一時的衝動而和對方發展。不過你的愛情來得快去得亦快，新鮮感過後、冷靜下來就會開始認真的觀察雙方是否適合，如果對方令你感到委屈、不舒服，不能溝通，甚至選擇以冷戰解決問題的話，你會選擇離開，因為你認為愛你的人是不會讓你吃苦或冷落你。

C.注重個性 理性而且果斷

你是一個理性而冷靜的人，因為你的選擇是骷髏骨，正因如此，你容易被活潑開朗、感染力強、有幽默感的人所吸引，因為對方會令人感到開心，而且相處起來更輕鬆、舒服。比起才華與外表，你更喜歡這種個性外向且懂得待人處事的人，不過這類人通常很受歡迎，這時你的理性就會回籠，立起保護牆，如果發現對方不是「對的人」，更會想辨法盡快離開，不會吃苦 。

D.注重未來 一旦認定難脫身

若然木乃伊是你的選擇，你是一個愛情矛盾體，一方面你很理性，不容易對人動心，外表、才華、話語都不能令你瞬間心動，只會着眼選擇一個可以一起進步的人，在愛情中比較謹慎。然而，另一方面一旦你認定了對方，就會全心投入，容易被對方吃得死死的，就算對方有對不起你的行為，你也不願意放手，相信對方的心總有一天會回來，其實放過自己也是放過別人，為自己作出適當的決定吧！