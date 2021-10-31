10年老友！吳業坤感激《造星II》曹震豪出手相助拍MV

歌手吳業坤自從開完紅館演唱會，離開咗舊唱片公司，去年再加盟新唱片公司，成日都畀人覺得佢音樂腳步好似放慢咗咁，今年只係喺日本Working Holiday後，返港隔離期間錄製咗一首歌《一路》，之後就未有聲氣再推出新歌。

不過佢嘅歌迷唔使失望，因為佢都唱咗好多Cover，好似佢又再去日本時，都拍咗一首日文Cover歌《奏》嘅MV。佢話首歌本嚟諗住喺2019年底完成，雖然嗰陣日文冇依家咁好，但都好想搵日本音樂公司合作，可惜因為疫情，搞到個計劃不了了之。但係拍旅遊節目《#好掛住日本》嗰陣，就的起心肝，捱咗晚眼瞓搵朋友幫佢拍MV，令首歌可以「死而復生」，佢特別鳴謝參加過《全民造星II》嘅歌手曹震豪，就算一首翻唱歌都用咗製作CD Version嘅心機，仲話由10年前認識開始，曹震豪基本上係永遠唔會拒絕佢嘅朋友。

睇番佢呢首日文Cover歌MV真係拍出水準，雖然冇女主角，又有乜重本製作嘢，只得佢喺夜幕低垂又無人嘅東京街頭、小巷、馬路同名勝行行復行行，但就由天黑拍到天亮，仲換着咗3件唔同顏色嘅衫，製作非係認真嘅，重點係除咗拍得佢幾靚仔外，佢啲日文歌真心唱得唔錯，啲粉絲大讚佢啲帶廣東話音嘅日文唱得好好聽，個MV啲景又拍得靚，睇得出佢係好努力求進步嘅人。不過既然唱得咁好，不如試吓錄啲新廣東歌，相信好多粉絲都等緊佢下首本地新作品。