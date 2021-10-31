「哈囉喂」嘩鬼出動！Bieber索爆扮Britney

今日係「萬聖節」，一班荷里活名人巨星亦湊熱鬧齊齊扮嘢「Trick or treat」！

例如加拿大天王Justin Bieber的索模「星二代」老婆Hailey Bieber，昨日於社交網公開多張以不同時期的天后Britney Spears扮相照片。除了扮Britney初出道的經典「學生妹」造型之外，亦扮她上雜誌封面露Bra的造型。夠晒火辣辣！Hailey留言點解扮Britney「人生中首個演唱會就係睇女王Britney Spears，自此一直震撼着我💞💞🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃」

今年「哈囉喂」最多人扮當然係韓劇《魷魚遊戲》的角色，其中美國視后凱麗華盛頓（Kerry Washington）亦湊熱鬧戴上假髮扮「456」李政宰《魷》劇造型拍照。並留言狂讚劇集：「456號參加遊戲🦑🚦，1號在你心中♥️#萬聖節快樂並恭喜#《魷魚遊戲》的卡士、工作團隊以及創作，作為這個強大敘事同創新系列👏🏾👏🏾👏🏾。」

不過若論最搞鬼的扮相，就必定係美國「樂壇巨無霸」Lizzo的《星球大戰》（Star Wars）外傳劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）的尤達BB（Baby Yoda）造型。真係唔笑當你贏！