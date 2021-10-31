《KAWS:HOLIDAY》登陸新加坡　3色擁抱公仔同步賣

疫情下大家冇得飛，但知名藝術家KAWS筆下角色COMPANION卻可借《KAWS:HOLIDAY》世界巡迴展覽之名全球周圍去。從首爾啟程，再到台北、香港、日本、太空及英國，今年11月第7站鎖定獅城，KAWS將再次與策展單位AllRightsReserved合作，並在新加坡旅遊局協助下，在The Float@Marina Bay展出大型COMPANION擁抱雕塑。

是次COMPANION以全新造型登場，全長42米，除以舒適愜意的姿勢躺臥，更首次把迷你版化身擁抱在胸前，凝望藍天，享受繁忙城市的獨有寧靜。展覽將於11月13日至21日舉行，開幕當日KAWS將首次踏足新加坡，親身見證展覽揭幕。

一如過往，有Show睇同時亦有精品賣，今次大會準備了多款新加坡站獨家收藏品，包括特別版COMPANION 10.5吋長公仔，分別有啡、灰及黑3色；限量露營摺疊桌椅套裝，限量500組。另外仲有配合新加坡天氣，特別設計的限量版灰或白色男女裝背心及摺扇等。所有收藏品將於香港時間2021年11月13日上午11時起於DDT Store ddtstore.com獨家發售，今年12月起出貨配送，售完即止，一眾潮玩收藏家記得校定鬧鐘入手了。