小三風波仲未完！雞排妹提告30名酸民：不接受和解金

台灣藝人鄭家純（雞排妹）7月被爆與年長10歲嘅「跑車男」到酒店開房，男方被爆有未婚妻「A小姐」，令雞排妹捲入小三風波。事後男方發道歉聲明，強調多年來維持開放式交往關係，冇正印亦冇小三，而「A小姐」亦有發道歉聲明，還雞排妹絕非小三嘅清白。不過，當時唔少網民留言攻擊，當時雞排妹曾發出警告，若唔刪除留言就會作出提告。今日凌晨（31號）喺社交網透露提告北中南部各10名酸民，總共30名，而且唔接受和解金。

佢先晒一名網友求情訊息，對方求情指自己先生早逝，獨自扶養孩子過低收生活，但雞排妹態度強硬回覆：「最好笑的是，『這幾天才對自己言詞感到後悔』，七月中到現在超過三個月了。」其後表示7月已作出提醒：「如果你是那1/30，現在被傳去做筆錄，再來跟我求情，我認為這是你不珍惜你自己的下場。」隨後再發文：「對於『只是講講不敢告酸民，告這麼多人要花多少錢？』這個言論我非常困惑，在此告知單純的你們，我不接受和解金，幾十萬官司費是我在付，不用假好心替我擔憂。」睇嚟雞排妹講得出做得到，有網民力撐佢要捍衛自己嘅清白：「這樣才能嚇阻那些鍵盤酸民。」、「說真的鄭家純絕對是台灣最有Guts的藝人之一。」