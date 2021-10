藝人陳法拉憑超英電影《尚氣與十環幫傳奇》成功進軍荷里活,為法籍老公Emmanuel Straschnov誕下囡囡嘅佢,要事業家庭兩兼顧,最近佢就忙裏偷閒,一家三口去策騎,見囡囡坐喺馬背上,一啲都唔怕,而另一張相就見佢伸手摘蘋果,法拉留言話:「first apple picking and horse riding in ONE DAY 」,愉快地享天倫,不過法拉為免囡囡容貌曝光,所以就用公仔幫佢遮樣。

而現年39歲的法拉,早前剪了一頭空氣劉海,為佢減齡10年,不過早前就劣評如潮,剪走佢貴氣,不過今日(31日)上載嘅新相中,好多網友都大讚順眼咗,又話好適合佢,大讚佢同囡囡一樣咁Cute。