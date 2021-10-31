【移居美國】臨時避風港？美國生活6觀念不同

美國總統拜登，於8月曾承諾會為在美港人提供「臨時避風港」，上星期美國終於公告，將為8月5日前已身處美國並獲延長逗留18個月的香港人，允許他們申請工作許可。雖說美國生活，是不少人的夢想，但久聞美國人傲慢自大，說話很「串」，在美港人會否很難適應？看你能否接受美國人「6個觀念」的不同：

（1）有碗話碗

美國人做事作風，就是務實直接，說話不太喜歡拐彎抹角，態度不慣謙恭，但對陌生人卻總能直率表達自己看法，跟鄰居也可閒話家常，毫不遮掩家中瑣事，這種坦率，雖然常會凸顯他們「凡事美國視角」的毛病，但相對上也較少爾虞我詐，習慣後其實蠻好相處。

（2）不養父母

華人社會常說養兒防老，子女賺錢「畀家用」天經地義，但美國人就完全沒有這觀念，他們認為養兒是父母責任，兒女長大便經濟獨立，若非救急，父母也不會問子女取錢，老了就進老人院，亦很少會主動幫忙揍孫，生活基本上各不相干，華人父母在美國要調整心態。

（3）晚不沖涼

香港人習慣，晚上沖涼才入睡，但美國人回家，習慣倒頭就睡，早上起身才沖涼，完全沒有「污糟」疑慮。此外美國家庭，大都有買洗碗碟機，故美國人都不慣動手洗碗，加上家中都有乾衣機，故洗衫也沒有「曬衫」習慣，而且有時連波鞋也會一起掉進機中洗和烘乾，他們完全不覺污穢。

（4）愛喝冷飲

美國人早午兩餐，一般吃得很隨意，喝杯咖啡吃個冬甩又可一餐，而晚餐又多是自己煮，因為在美國餐廳用餐，除了餐費外還要多付15%貼士，外吃絕不便宜。另外美國人都愛喝冷飲，水都要喝冰水，大小朋友老人家大肚婆全都一樣，對於華人要煲水喝，他們都大感不解。

（5）不住城內

香港人買樓注重交通方便，都習慣住市中心；但美國人就相反，他們會覺得市內治安較差，若經濟能力許可，都會盡量搬到市郊，自己住一整座房子，並不介意每天要駕車1小時以上上班。

（6）慣性欠債

華人大都愛儲錢，不多人會欠信用卡數，用錢觀念偏向保守。但美國人剛好相反，很少人會不欠卡數，為了吃喝玩樂，他們會毫不在乎地先花未來錢，認為任何時候，生活都比工作優先。

小總結：香港人先別急躁

華人最常擔心被歧視，在美國也難免會遇上偏激者，不竟美國很大種族又多；但整體而言，美國精神推崇多元文化，亦強調尊重不同族裔和宗教，而華人作為美國眾多種族之一，其實沒特別受到針對。倒是很多香港人小習慣，例如頻繁催促、搭車搶位、入升降機即心急按關門掣等，這些急躁舉止，才是最常被西方人側目，居留當地必須多加注意。