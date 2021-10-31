一期一會　時令白松露

秋冬正是白松露當造的季節，這款被喻為白鑽的頂級食材，只要輕輕批幾片，就能讓菜式的味道和香氣變得濃郁。尖沙咀米芝蓮一星法國餐廳Épure主廚Fabien Verge近日推出全新的Seasonal Tasting Menu，內裏有幾道菜就適合配上來自Alba白松露，清新的菊苣沙律，配白松露和甘筍橙汁忌廉，微酸芳香。輕煎的北海道帶子，紅菜頭和四川辣椒等食材，慢慢淋入香草雞湯，加點白松露後，香氣變得複雜。主菜3選1，若想和對方分享，可以選擇神秘的席前料理，菜式按每日供應的食材而轉，拍攝當日就有西班牙伊比利亞豬鞍，滿滿肉汁配白松露片，肉香混合白松露的氣息，更添可口。

另一間位於尖沙咀的高級意大利餐廳Radical Chic，同樣選用意大利皮埃蒙特Alba產的白松露，炮製出5道菜的白松露餐單，當中不乏新派的創意設計，如頭盤白松露配意大利杏仁餅就是魚子醬配迷你鬆餅的變奏版，杏仁餅上鋪滿法式酸忌廉、魚子醬、檸檬羅勒油及白松露碎。雞蛋四食是在忌廉薯蓉上放置雞蛋、日本海膽、魚子醬及三文魚子、白松露片，鮮香美味。集合中意風味的A5和牛意大利雲吞，滲出煙熏正山小種的氣息，和白松露相當夾。主菜可選加入白松露片的布列塔尼藍龍蝦或馬斯喀特葡萄配鹿肉，最後以豐富甜品Truffle Hunt作結。