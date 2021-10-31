運動相機再進化　磁吸配件秒速裝拆

Action Camera運動相機近年由GoPro及DJI兩間大廠分庭抗禮，前者早排推出新型號HERO10 Black，後者近日終於出招應用，推出大玩磁吸卡扣結構的DJI Action 2，令相機與配件間的拆換變得更快更易。

DJI Action 2的外觀跟上代完全不同，正方形機身僅重56g，正面比智能手錶大少許，並以銀灰色金屬材質提升質感，外觀似微型Webcam多過運動相機。雖然設計簡約，但依然設有一個實體按鍵及一個1,600萬色1.76吋視網膜OLED觸控式彩色屏幕，並搭載155°超廣角鏡頭及1/1.7吋感光元件，支援4K@120fps錄影及HorizonSteady「地平線」增穩技術，劇烈顛簸下仍能拍攝穩定的高清影片。

運動相機有擴充配件並非新鮮事，但大多要用螺絲固定，裝拆十分麻煩。DJI Action 2改用磁吸式方案，配件與主機一秒吸附、秒拆秒卸，完全飛走螺絲，只以磁力及邊緣卡扣便能穩固扣緊。暫時對應主機的配件有3種，分別是胸前連接掛繩，助用戶拍攝第一人稱視角畫面；前屏幕擴充模組，實現雙屏幕自拍及四陣列式立體聲收音；仲有續航模組，電池支援熱插拔，令續航時間提升至180分鐘，實現無間斷拍攝。

DJI Action 2提供雙屏幕套裝和續航套裝，前者售價約為 HK$4,300，包括Action 2主相機、前屏幕擴充模組、磁力掛繩、磁力球頭組件、磁力轉接器和充電線。續航套裝則包括Action 2主相機、續航模組、磁力掛繩、磁力轉接器和充電線，售價約為HK$3,500。