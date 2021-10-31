范振鋒李思欣做帶貨殺出血路　開班教做KOL秘訣

藝人范振鋒（阿范）與太太李思欣今日（31日）以「校監」身份，出席帶貨課程分享會，阿范謙稱只是虛名，又自言不算是很成功的KOL，只是知道做網紅的門路及秘訣：「我哋因為疫情而開始帶貨，叫做殺出一條血路，做咗2年左右，知道好多香港人都想做KOL，所以就開辦呢個課程，希望令大家多個搵錢機會。課程主要由網紅ViVi負責，我哋只係分享吓自己失敗嘅經驗，令其他人走少啲冤枉路。唔少藝人朋友知道我哋開辦課程，都話想嚟上堂，薛家燕都話有興趣，我話如果係真，我贊助你嚟上堂。」

李思欣回想最初應邀帶貨，銷售數字慘不忍睹：「當日要帶好多唔同貨，最後只係做咗幾百蚊生意，主辦方話分番錢畀我哋，我哋話唔使，真係連泊車錢都唔夠。」他們坦言要成功帶貨，需要慢慢累積粉絲：「我哋雖然多人睇，但冇乜人買，反而素人帶貨會好啲，因為啲人覺得藝人太商業化。」現時他們帶貨略有成績，試過一次直播帶貨做到6位數銷售額，阿范直言現時家中及電台都變成貨倉放滿貨：「真係乜嘢產品都有人叫我賣，好似眼貼、花膠粉，又試過搵我賣車同二手名錶，但呢啲好難做。」李思欣指最誇張試過網上賣日本樓，都算是新嘗試。