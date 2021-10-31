本日日本：高達渣古餃子　味道竟然係……

《機動戰士高達》官方咖啡室GUNDAM Café不時推出新搞作，新鮮熱辣有跟信州長野縣連鎖拉麵店Minna no Tenhoo（みんなのテンホウ）合作，推出與別不同的「蔬菜Zakuzaku Minna no Tenhoo餃子套裝」，包括有跟《機》中三款機動相襯的紅、綠及白餃子，及 GUNDAM Café原創的渣古餃子碟一隻。先講餃子，「紅彗星辛味噌餃子」以馬沙專用渣古為靈感，除了餃子皮呈紅色，內裏亦大量使用 Minna no Tenhoo人氣豆板醬，入口十分惹味。另外的綠及白餃子分別是「渣古剁野澤菜漬餃子」及「連邦的白色傢伙餃子」，前者帶有爽脆口感，後者則係Minna no Tenhoo年銷200萬隻的招牌餃子。套裝中的每款餃子各有12隻。

不過身為《機》的粉絲，焦點還是落在渣古餃子碟上，特別之處係採用了中華風來設計，並配上馬沙專用渣古及渣古兩款機體圖案，賣相十分獨特！而且碟旁特設一小格讓你倒入醬汁蘸來吃，設計十分貼心。「蔬菜Zakuzaku Minna no Tenho餃子套裝」售5,830日圓（約HK$396），現可於PREMIUM BANDAI預約，11月下旬起於 GUNDAM Café各店舖有售。