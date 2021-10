本日日本：高達渣古餃子　味道竟然係……

GUNDAM Café跟信州長野縣連鎖拉麵店Minna no Tenhoo(みんなのテンホウ)合作,推出與別不同的「蔬菜Zakuzaku Minna no Tenhoo餃子套裝」,無論餃子跟附送的餃子碟均充滿驚喜。(互聯網)

《機動戰士高達》官方咖啡室GUNDAM Café不時推出新搞作,新鮮熱辣有跟信州長野縣連鎖拉麵店Minna no Tenhoo(みんなのテンホウ)合作,推出與別不同的「蔬菜Zakuzaku Minna no Tenhoo餃子套裝」,包括有跟《機》中三款機動相襯的紅、綠及白餃子,及 GUNDAM Café原創的渣古餃子碟一隻。先講餃子,「紅彗星辛味噌餃子」以馬沙專用渣古為靈感,除了餃子皮呈紅色,內裏亦大量使用 Minna no Tenhoo人氣豆板醬,入口十分惹味。另外的綠及白餃子分別是「渣古剁野澤菜漬餃子」及「連邦的白色傢伙餃子」,前者帶有爽脆口感,後者則係Minna no Tenhoo年銷200萬隻的招牌餃子。套裝中的每款餃子各有12隻。

不過身為《機》的粉絲,焦點還是落在渣古餃子碟上,特別之處係採用了中華風來設計,並配上馬沙專用渣古及渣古兩款機體圖案,賣相十分獨特!而且碟旁特設一小格讓你倒入醬汁蘸來吃,設計十分貼心。「蔬菜Zakuzaku Minna no Tenho餃子套裝」售5,830日圓(約HK$396),現可於PREMIUM BANDAI預約,11月下旬起於 GUNDAM Café各店舖有售。