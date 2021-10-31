C君響頭炮！電視城玩靈探　主持離奇暈倒

藝人C君升任無綫J2台創意總監，11月開始有新搞作，頭炮乃實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》，內裏由一班後生仔女，如王虹茵（Sharlene）、胡敏芝（Karen）、黃翠瑩、劉倬昕、徐文浩及布樂文等擔任主持及「靈探勇者」角色，每集二人為一組，夥拍「靈異顧問」徐加晴及Jessica，深入傳聞中電視城「猛鬼之地」，包括藝員休息室、洗手間、化妝間、古裝街、後樓梯、錄影廠、排舞室、服裝間及錄音室等進行靈探活動。

今次乃電視城首度開放作為靈異節目拍攝場地，主持亦使用「靈探用具」—靈探機及地靈尺，提升節目懸疑度及緊張感，有指製作組於拍攝期間多番遇上詭異事件，除了恐怖節目中經常出現的尖叫、暴走、爆喊等失控場面，更有主持離奇暈倒！首集主持們到電視城被視為盡量不要踏足的洗手間取景，徐加晴將走訪各大洗手間，並「盤點」所有靈體身處位置，「靈探勇者」王虹茵及胡敏芝則緊接其後，先開口表示：「唔好意思，打擾晒！」接住拿起靈探用具進行「靈探」，與靈體對話的同時，並會應製作組要求玩銀仙及摸黑點蠟燭，對鏡梳頭化妝批蘋果，非常大膽。