同居生活︱張紋嘉有個衣服山　男友7個字回應

藝人張紋嘉（Crystal）孖身兼舞台劇演員的男友林子傑（Ronald），今日（31日）首次以情侶檔為限定曲奇餅店擔任一日店長，全程受訪大耍花槍、又互揭「瘡疤」，狂放另類閃光彈！

甫開始Crystal「投訴」男友將她上星期跑渣馬的面目猙獰相「派街坊」：「啲相係影到我個樣勁樣衰、勁核突！佢Cap嚟Send畀我都唔緊要，最近啲朋友上嚟新屋House Warming，係咁Show畀佢哋睇！」Ronald抵死笑話冇Post上網已經非常尊重：「大家鍾意呢個咁真嘅你！」Crystal無奈笑指是赤裸，而非真實：「同冇着衫冇分別！」

問到之後可再有情侶檔搞作？Ronald先表示密謀一齊演齣舞台劇，但要視乎時間、資金等因素，後「入正題」自薦同女友合唱：「佢依家造緊歌，而時下興Hip hop，有問佢可唔可以邀請我Rap，我細細個就開始練，想喺音樂方面有創新！」惟Crystal聽完一臉嫌棄樣兼反白眼：「佢唱歌都唔好聽！初初佢同我一齊嘅時候，佢揸車我係唔畀佢唱歌，係之後覺得係抒發先畀。（Rap同唱歌兩樣嘢喎。）但我係唱情歌㗎！」不過見Ronald未有罷休，不停搵機會，最終女方「投降」：「畀你錄一句『Bye Bye』。」

再談及二人現時終展開同居生活，男方笑說容許女友有個混亂Corner，但千萬不要越界整亂屋企，否則會發脾氣，Crystal亦自認好亂：「着過嘅衫就咁擺喺度變衣服山，然後又一地袋同試用品。」笑問男方可有後悔同居？他轉正經Mode說：「冇！路係自己揀同行！每個人都有佢嘅習慣，要適應。」下一步是否拉埋天窗？他搞爛Gag笑說：「屋企個天窗有拉埋！」而Crystal更直言已諗定下年農曆新年要避世：「就算要隔離都出國，因為唔想再答呢個問題，哈哈！」