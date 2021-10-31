《喬家的兒女》長大成人　初嘗戀愛酸甜滋味

內地高口碑倫理劇《喬家的兒女》正在港台電視31「國劇830」時段熱播，劇集踏入第二周，喬家五兄弟姊妹都長大成人，成為社會新鮮人同時初嘗戀愛的酸甜滋味。大哥喬一成（白宇飾）讀完考研生課程後在電視台當記者，結識也是記者的葉小朗並共度愛河及結婚，二哥喬二強（張晚意飾）對工廠的師傅馬素芹漸生情愫，可惜對方已是有夫之婦，令他陷入無望的單戀中。三妹喬三麗（毛曉彤飾）對暖男王一丁雖然怦然心動，但在童年陰影下令她沒法與異性產生親密關係，至於對愛情充滿幻想的喬四美（宋祖兒飾）終於遇見她的「白馬王子」，初中同學戚成鋼，為了追求真愛，她不惜千里迢迢去到西藏跟對方結婚。

劇集成功關鍵在於製作認真嚴謹，從場景布置及道具就可見一斑。由於劇集以1977年的南京為背景，故事橫跨30年，為配合相應年代，劇組對每個場景每件道具的處理都一絲不苟。首兩周的劇情圍繞着8、90年代，劇中大量運用復古道具，例如喬家的老房子，屋內的傢俬擺設，大至木製舊飯桌與椅子，細至暖水樽、掛牆月曆及「大牛龜」電視機；還有作為當年主要交通工具的電單車、現已瀕臨消失的公用電話亭以及舊式攝錄機等全部都非常真實，令觀眾秒回30年前，通過道具帶出時代足迹。

《喬家的兒女》除了可在港台電視31收看外，港台網站（tv.rthk.hk）、流動程式RTHK Screen亦會同步播出，並提供節目重溫。