最叻星二代︱柏安妮女兒處女作勇奪「最佳新人獎」

女星柏安妮女兒許恩怡（Natalie）首次踏足銀幕，在內地青春歌舞電影《燃野少年的天空》中，飾演追尋跳舞夢想的少女小黃，憑紮實的舞蹈根底、加上獨特氣質及感染力，激發出無限可塑性，獲一致好評，更在於東京舉行的「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎頒獎典禮中勇奪「最佳新人獎」。

頒獎禮於今天下午舉行，由日本女演員三吉彩花頒發「最佳新人獎」，由於疫情關係，Natalie未能赴東京出席頒獎禮，但當她得知獲獎的消息後，驚喜又感榮幸，在致謝辭時感謝台前幕後工作人員、經理人及家人的支持，她說：「對我來說是很大的鼓勵，非常榮幸，再來想感謝一白導演和韓琰導演給我這麼一個機會。我第一次拍戲，拍得很開心，學到了很多，組裏每個人都對我很好，大家都為了這部電影付出了很多，最後想感謝我的經紀人Kim和家人一直以來的支持，我一定會繼續努力，謝謝。」

談及首次拍電影，她直言有一種難能可貴的神奇感覺：「首次拍電影，我很開心能夠通過一個故事和裏面的角色感染别人。能和我甚至從沒見過的人進行交流是一件很神奇、很可貴的東西。」又不諱言媽媽柏安妮對她加入影圈也會給予意見，她說：「有，她讓我學會隨機應變，總是準備好迎接變化，然後也讓我學會接受意見，還有從意見中學習讓自己進步，成為更好的演員。」

她又說拍完處女作後愛上演戲，由最初戰戰兢兢很快便適應拍戲的節奏，最後珍惜拍攝的每一刻，她笑說：「我一開始特別緊張，連playback都不會看，一見到自己的臉和聽見自己的聲音時就覺得很不對勁，不舒服。但我慢慢習慣了，然後我學會去珍惜走戲和拍戲的過程。我有很大的空間去不斷的嘗試不同的方案，跟身邊的人討論學習，然後我們一起想辦法面對挑戰。」

奪獎令她猶如打了強心針，往後將會如電影中的角色一樣，繼續追求夢想，做自己喜歡做的事，繼續拍好電影來感染別人：「被別人認同時當然會感覺到開心，但我還是覺得最重要的是我喜歡，自己真的想繼續做下去。」