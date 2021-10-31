望月琉叶　美乳演歌女

每年日本樂壇都有唔少新人湧現，當中不乏樣靚身材正嘅後生女，但咪以為佢哋一定係唱流行曲，好似今日同大家見面嘅望月琉叶，就係一位唱演歌嘅新人，仲要係青春兼好波，徹底顛覆演歌歌手一定係上咗年紀嘅固有印象。

小巧好波

最近日本寫真界嘅童顏巨乳掌門人篠崎愛重出江湖，激凸巨乳再次暴露喺觀眾眼前，於是有人覺得好意外，畢竟佢早幾年疊埋心水封胸轉型做歌手，而且堅持咗咁耐，家陣居然走番出嚟拍寫真，好可能同歌唱事業唔多掂有關。其實喺日本，歌手踩入寫真界騷身材吸人氣係好普遍嘅事，望月琉叶係近年另一個唱唱吓歌走去拍寫真嘅女歌手。講真，今年25歲嘅琉叶，個樣唔算生得好標緻，腮骨有少少凸出，仲有少少哨牙添，但笑起上嚟都幾甜美討好。身材方面，阿妹屬於纖巧型，上圍同坐圍有啲肉地，胸前對E奶有番咁上下斤両，配埋精選泳衣嘅承托效果，好易營造出一條深長乳溝同酥胸逼爆衫嘅感覺。

劍指紅白

琉叶喺上年出道，不過唔係拍寫真，而係做演歌歌手。一般嚟講，演歌歌手嘅年紀比較大，所以佢咁後生就出嚟唱演歌，都幾令人驚訝。為咗提升自己嘅人氣，阿妹喺出道無耐就走去拍寫真，而呢個決定真係好明智，事關佢嘅身材凹凸有致，令好多人對佢留下深刻印象。

其實琉叶之所以行呢條路，都係出於一片孝心，因為佢阿媽一直好想做演歌歌手，但夢想無法實現，而佢自細有學唱歌，又對演歌感興趣，所以決定繼承阿媽呢個志願。除咗以個人身份獻唱，琉叶仲係演歌女子組「民族HAPPY組」嘅成員，佢仲為今年定下目標，就係喺來年嘅紅白大賽中登場，希望佢可以夢想成真啦！