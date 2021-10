推綜藝冧粉絲︱張敬軒個唱飛勁炒　980蚊變3萬蚊！

英皇歌手張敬軒首次在紅館舉行跨年倒數演唱會,門票雖然尚未公開發售,但已出現一股撲飛熱,甚至有網站開始炒賣軒仔的門票,一張貴價飛竟炒至接近3萬元一張。

張敬軒今年12月舉行的10場《Hins Live in Hong Kong The Next 20張敬軒演唱會》跨年演唱會,勢必掀起全城搶飛熱,內部訂票早已爆到瀉,之前信用卡優先訂飛火速售罄,雖然門票在本月9日才公開發售,但據知網上演唱會拍賣網,已經開始炒賣軒仔的演唱會飛,一張最貴門票980元,被炒高至27,000一張,而平飛480元也炒高3、4倍。

開始埋首為演唱會排練的軒仔,不忘在其社交平台出post預告其全新綜藝節目《軒公敲碗》即將推出,他指新節目全為粉絲而做,節目取名靈感亦是來自粉絲,因為好多人敲碗叫他出片,所以就決定以此命名,一連5集邀請了不同嘉賓,他搞笑留言:「正所謂#秋風起#軒公開庫兼自肥。」

在預告片中,軒仔請來「馬國女神」林明禎品嘗香港地道美食,又孖「富貴KOL」雪姨去睇樓,並跟兩位混血網紅J Lou和Asha(徐㴓喬)溜冰,軒仔笑說:「我細個踩冰好叻,但係好多年冇玩過啦,年紀又大起上嚟,骨都脆脆地,哈哈!」

此外,他邀來梁祖堯、強尼及七仙羽齊齊吹水,該集命名為《軒公不設防》,是向昔日著名節目《今夜不設防》致敬,軒仔並率先爆料說:「七師傅仲賜咗個名畀我,真係唔知好嬲定好笑。」叮囑大家記住捧場。