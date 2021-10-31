推綜藝冧粉絲︱張敬軒個唱飛勁炒　980蚊變3萬蚊！

英皇歌手張敬軒首次在紅館舉行跨年倒數演唱會，門票雖然尚未公開發售，但已出現一股撲飛熱，甚至有網站開始炒賣軒仔的門票，一張貴價飛竟炒至接近3萬元一張。

張敬軒今年12月舉行的10場《Hins Live in Hong Kong The Next 20張敬軒演唱會》跨年演唱會，勢必掀起全城搶飛熱，內部訂票早已爆到瀉，之前信用卡優先訂飛火速售罄，雖然門票在本月9日才公開發售，但據知網上演唱會拍賣網，已經開始炒賣軒仔的演唱會飛，一張最貴門票980元，被炒高至27,000一張，而平飛480元也炒高3、4倍。

開始埋首為演唱會排練的軒仔，不忘在其社交平台出post預告其全新綜藝節目《軒公敲碗》即將推出，他指新節目全為粉絲而做，節目取名靈感亦是來自粉絲，因為好多人敲碗叫他出片，所以就決定以此命名，一連5集邀請了不同嘉賓，他搞笑留言：「正所謂#秋風起#軒公開庫兼自肥。」

在預告片中，軒仔請來「馬國女神」林明禎品嘗香港地道美食，又孖「富貴KOL」雪姨去睇樓，並跟兩位混血網紅J Lou和Asha（徐㴓喬）溜冰，軒仔笑說：「我細個踩冰好叻，但係好多年冇玩過啦，年紀又大起上嚟，骨都脆脆地，哈哈！」

此外，他邀來梁祖堯、強尼及七仙羽齊齊吹水，該集命名為《軒公不設防》，是向昔日著名節目《今夜不設防》致敬，軒仔並率先爆料說：「七師傅仲賜咗個名畀我，真係唔知好嬲定好笑。」叮囑大家記住捧場。