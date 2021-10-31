朱茵唔上《披荊》撐老公　因為怕咗張智霖？

張智霖（Chilam）、張晉及黃貫中等憑內地人氣節目《披荊斬棘的哥哥》人氣急升，連帶到現場應援嘅太太團袁詠儀（靚靚）、蔡少芬（Ada）及戚薇都被力邀參加《乘風破浪的姐姐》第三季，妻憑夫貴，有騷齊齊做，有錢齊齊搵，絕對係公私兩便！

不過有網民就奇怪，幾位哥哥的另一半都嚟現場，點解殿堂級樂隊Beyond成員黃貫中（Paul）嘅另一半、恩愛到天荒地老嘅老婆朱茵，由頭到尾都又冇影？而朱茵只係喺網上發文幫老公造勢呢？就算朱茵要忙住錄另一個內地綜藝節目《請吃飯的姐姐》，但係同佢一齊拍呢個節目嘅蔡少芬，都去到現場支持張晉喎！

有網友猜測，朱茵唔肯嚟，可能為咗避嫌，唔想再被炒作陳年緋聞。話說喺1994年，朱茵同張智霖合作拍劇集《射鵰英雄傳》分別飾演黃蓉同郭靖，就係因為日日都「靖哥哥」、夜夜「蓉兒」係咁叫，搞到佢哋呢對俊男美女CP被傳日久生情。

傳聞仲話當時同Chilam發展緊地下情嘅靚靚一收到風，即時「做嘢」開咗個慶生派對，表面就係慶祝生日，但實際上係「宣示主權」，公告天下Chilam已經名草有主，其他人唔好多諗，而朱茵同Chilam拍完《射》劇，又真係冇乜再聯絡喇！以上純屬網民豐富嘅想像力同猜測，有唔少網民話朱茵可能番咗香港湊女，所以去唔到《披》現場支持Paul，唔應該攞單陳年緋聞嚟講！