轉換帶來激情　慾望一撻即着

做人要識得變通轉膊，唔能夠死牛一便頸，否則好易撞板收場。同樣地，喺情色世界入面，最怕一成不變冇厘情趣，惟有不時轉換吓調情方式、肉搏體位，甚至床戰對手，先容易將慾火撻着。今次就由轉換（Switch）呢個字入手，睇吓會有乜嘢刺激體驗吧！

Switch 同性取向有關？

「Switch」嘅中文意思，相信大家都知，但原來喺情色字典入面，呢個字專指嗰啲喺情慾關係中，時而主動、時而被動嘅人，簡單嚟講，即係性態度忽冷忽熱，又或者喺性取向方面搖擺不定嘅人，即係有時鍾意男人，有時又鍾意女人。如果嫌「Switch」嘅意思唔夠具體嘅話，可以用「Switch-hitter」呢個俚語嚟表明自己嘅態度。

Switch Club 另類俱樂部

既然「Switch」有轉換嘅意思，咁「Switch Club」豈不是解作轉會？其實準確啲嚟講，應該係換伴俱樂部，又稱「Swinger Club」，裏面玩啲乜，相信唔使多講，而為咗保障玩家嘅私隱兼增加樂趣，俱樂部嘅主辦者通常會安排參與者戴上面具或眼罩。講起呢啲涉及性愛遊戲嘅俱樂部，不得不提喺2005年由Emma Sayle創立嘅「Killing Kittens」，佢哋喺英國倫敦、曼徹斯特同美國洛杉磯都有分店，擁有過萬名會員，經常喺唔同地方搞情色派對。雖然佢哋家陣受疫情影響，改喺網上進行直播活動，但依然好受玩家歡迎。

《Switch》 一代女神代表作

美國四仔界中有唔少樣靚身材正嘅脫星，Lacie Heart算係表表者，而由Vivid喺2006年推出嘅《Switch》，更加係佢嘅代表作。呢位出生於1986年嘅脫星，外形標青，加上導演Hank Hoffman用咗大量特寫鏡頭，將佢最迷人嘅本錢同最令人興奮嘅反應呈現大家眼前，所以深受四仔迷歡迎。呢套四仔亦成為佢加盟Vivid後銷量最高嘅作品。可惜嘅係，Lacie Heart喺2014年宣布引退，從此喺四仔界銷聲匿迹。

同場加映：老牌AV廠

日本有唔少老牌AV片廠，「SWITCH」係其中一間，早喺1997年已經出現，當時只係一間細廠，專門製作癡女題材，一年大約推出兩、三套作品。到咗千禧年初，呢間廠開始發圍，每年推出超過20套作品。不過，面對大廠嘅競爭，「SWITCH」喺2011年被SOD收歸旗下，變咗呢間大廠嘅子品牌。併購後第一套作品喺同年1月推出，名為《久違嘅親戚聚會》，由廣瀨奈奈美、早乙女愛同倉木美緒合演，自此「SWITCH」成為一個專出AV劇情片嘅品牌，內容由外遇、偷食到辦公室誘惑，可謂乜都有！