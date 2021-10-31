左麟右李創佳績︳李克勤放洋蔥　譚詠麟激罕爆喊

譚詠麟（阿倫）日前偕林志炫、許茹芸、張杰等歌手，參加內地音樂綜藝節目《時光音樂會》，並由李克勤、廖昌永率先出任「時光好友」。節目中透過音樂作橋樑分享不同年代的時光記憶，歌手們互相演繹彼此的經典歌曲，剛播出的第二集，就以阿倫做「莊主」，一同分享他的音樂人生。

節目首播已奪得三網第一，同時段收視最高的綜藝節目，並且是重播同時段實時收視排名全國第一的節目，第二集播出後再報捷，再次收穫三網收視榜首的好成績，且多網份額較上期上漲超過10%。節目更成網上熱話，以譚詠麟及李克勤對唱《一生中最愛》等話題登上多個平台熱搜！

《時光音樂會》讓「左麟右李」久別重逢，期間克勤對「莊主」阿倫的一席話，頓時把阿倫感動得熱淚縱橫，在場嘉賓也感動落淚。克勤以一張空白的信紙，來表達兩人之間的深厚情誼，他指全因一切在心中，才無法用任何文字表達。

克勤說2002年從阿倫手上接過「最受歡迎男歌手」獎，意義很大，因阿倫曾說克勤是他的接班人外，2003年在組成「左麟右李」，成為舞台上的拍檔，到2013年紀念10周年更寫了歌曲《校長》。此時克勤清唱了幾句，一直抿着嘴、忍着淚的阿倫，被感動得不禁落淚下，全場動容！ 阿倫直言首次在電視節目上被搞喊，他笑說：「除了演唱會，也沒有試過在節目上放淚彈，克勤那番話，說出如何看待我們這段友誼，事前真的不知他要說的內容，所以給他殺過措手不及，哈哈。」

對於節目收視再報捷，阿倫十分開心：「喜見近期粵語歌曲在內地重新打出一個熱潮，每個歌手唱出不同味道，節目能得到觀眾的喜愛，是因為每首歌都能勾起他們的歲月回憶，喚醒了你和我的時代記憶。」