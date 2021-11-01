【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月廿七癸丑木平日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：會友、修廚、作灶

忌：取魚、鑽孔、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、6、7

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座

沒必要跟別人比較，只須做好本分就可以。

金牛座

留意個人衞生可扭轉運勢，穿黃衫有運行。

雙子座

財運一般，投資要審時度勢，勿輕舉妄動。

巨蟹座

事業運中規中矩，逞強好勝有可能撞大板。

獅子座

工作運最強，但待人接物不可自以為是。

處女座

健康運一般，宜調整作息習慣，切勿熬夜。

天秤座

運勢欠佳，不妨放慢步伐，勿做盲頭烏蠅。

天蠍座

付出不一定有回報，斤斤計較未必是好事。

人馬座

保持笑容可改善人緣，戴青金石可保平安。

山羊座

求財不宜太急進，以免因錯判而招致損失。

水瓶座

幸運指數第一，不妨向心儀對象大膽表白。

雙魚座

生活愜意，但要懂得感恩，切忌得意忘形。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）羊 麻煩多

鼠

桃花運旺，單身者有機會遇上心儀對象。

牛

與身邊人保持溝通，一切誤會都能化解。

虎

好運相伴，工作表現愈積極，收穫愈多。

兔

偏財旺，眼光精明，易在投資方面獲利。

龍

情緒不穩，要謹言慎行，切勿意氣用事。

蛇

貴人運強，借助別人力量，求財易成功。

馬

人氣高企，生活出現麻煩也能應付自如。

羊

是日沖煞，運勢低落，感覺渾身不自在。

猴

正財運佳，事業順利，但切忌得意忘形。

雞

做人切忌嬉皮笑臉，穩重才能取信於人。

狗

單身者的異性緣不錯，但要提防爛桃花。

豬

固執己見冇好處，容易被小人乘機暗算。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

袈裟未着愁多事，着了袈裟事更多

好多人都希望成家立業，置業安居，未有安居便努力搵錢置業，當置業後便希望能風生水起，家運昌盛，財源滾滾，家人健康。

這種憂慮的反應是正常。上期同大家提到找尋房子要知從前事，即使是全新樓宇及房子，也要清楚這地在未發展前是甚麼用地。及後必須兼看形、氣，缺一不可，當進宅後第一時間便勘察屋外的環境，如屋外犯了形煞，必定會招來禍害。至於是甚麼禍害，則要視乎所犯的是哪方面形煞來定論。

在城市中，由於樓宇密度高，最常見為破財損丁的天斬煞。假如居室看見兩座樓宇中央的罅缝，便屬於犯天斬煞，此煞除了影響家人健康外，亦有可能令財運退減。當然，仍有好多形煞要留意，如天刃煞（又名為壁刀，即是樓宇的牆角衝射到自己居住的住宅）、鏡牆、槍煞、天秤煞等等，但放心，坊間有句話，一物治一物，糯米治木蝨。正所謂天無絕人之路，好像新冠疫情，最終也可破解，只待時間。

當解決了外在問題，便要作內部布局，除了按照個人情況，找出床、廚房、大門、財位、洗手間等各方面的合適安排。人作為宇宙之中的微塵，只有順應自然，不難走向光明幸福的人生。