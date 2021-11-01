楊冪戀19歲小鮮肉爆「機」情　晚晚通宵喪砌！

內地「收視女王」楊冪自爆甩拖僅3 個月後，再傳出姊弟戀緋聞，新歡是貌似男星王一博的19歲富二代周柯宇，雖然年齡相差16歲，但雙方情投意合，被爆以手機遊戲傳情，夜夜「互砌」，又多次齊齊上節目，寓工作於拍拖！

近年內地女星「姊弟戀」成風， 繼周迅撻着年輕13歲的內地樂隊結他手卓越後，近日又傳出與細3歲魏大勛結束兩年地下情的35歲楊冪，與公司旗下的19歲小鮮肉周柯宇譜「機情」，緋聞男友年紀愈來愈細！有網民爆料指2人雖然相差16歲，但同樣沉迷手機遊戲，更因而「洩蜜」！

網民發現疑似楊冪的手遊帳號， 經常與周柯宇通宵打機，兩人更選用「情侶Skin」相同背景圖案，而周柯宇的手繪頭像與楊冪筆風相似，惹來楊冪送畫予緋聞男友之說。

此外，疑似楊冪的帳號暱稱是「請我吃糖嗎」，而周柯宇曾在社交網留言「走買糖去」， 似暗中隔空傳情！更有網民指由楊冪9月12日生日開始，周柯宇每日都送手遊金幣給她做禮物，又在社交網發文：「生日快樂，願你周圍永遠有最美麗的風景， 生日快樂， 冪姐。」隔空施冧功。

除藉手遊親密互動外， 有傳楊冪一直對周柯宇愛護有加，不時孖公仔上節目。早前，楊冪以手機代言人兼其經理人老闆身份，與周柯宇亮相手遊直播節目，為他谷人氣；在綜藝節目《快樂大本營》攜手出場兼合唱時，楊冪碰到周柯宇的手，他即表現怕醜。

至於周柯宇以楊冪公司旗下藝人身份參加選秀節目《創造營2021》時， 她又在社交網公開為他「加持」，以其暱稱「6D」寫上「6D，加油」，令他名氣倍增，最終成功以第10名成績組團出道。周柯宇因得楊冪「寵愛」而被封「嘉行太子爺」，不過，亦有指楊冪只是提攜新人，與男女關係無關。

周柯宇是出生於美國的富二代， 外貌有幾分似內地頂流男星王一博， 身高達1米88屬「長腿Oppa」，加盟楊冪旗下後，曾參演網絡劇《我曾記得那男孩》及《創造營2021》，並為男團BEST及INTO1 成員。