韓韶禧出道前照片曾惹熱議　手臂紋身原來同婆婆有關？

去年憑人氣韓劇《夫妻的世界》上位的「最強小三」韓韶禧，最近在新劇《以吾之名》中首度挑戰動作戲，成功撇低柔弱形象，令觀眾十分驚喜，但其實韓韶禧早於出道前便有野性一面，曾有網民翻出她以前短髮兼手臂上有紋身的照片，跟現在的斯文形象十分不同。

韓韶禧憑《夫》劇走紅後，不少網民都十分關注她的過去，她手上有紋身及吸煙的照片就成為熱話。原來韓韶禧小時候經歷父母離異，之後就由外婆一手養大，她於高中3年級寒假時為圓演員夢而獨自到首爾打工，並成為服裝網店的模特兒，其後她獲得賞識，得到拍廣告和MV的機會，正式踏足演藝界，她亦為了做演員而將紋身洗掉。過去她在手臂上的花圖案紋身原來是外婆的誕生花，她曾在受訪時解釋將誕生花紋在身上的原因：「外婆是我的全部，我希望無時無刻都和她在一起。」

對於有網民對她過往有紋身和吸煙的照片議論紛紛，她就Cool爆地說：「那時候的我是我，現在的我也是我，人生是適應了某些東西，就會不斷改變，夢想不是也會不斷改變嗎？我覺得這也是改變之一，我不後悔，只是4年前而已，跟現在沒有太大分別，不是我那時候做錯了事，也不是我現在做得很好，我只會抱住『不要做丟臉的事』的想法繼續前進。」