何雁詩做肥新娘傳雙喜臨門　鄭俊弘恨生B

本月7日係歌手何雁詩（Stephanie）跟鄭俊弘（Fred）結婚周年紀念，兩人亦揀選呢日補擺喜酒，近日盛傳佢哋「雙喜臨門」，Fred被問到太太係咪有喜？佢向東網回覆笑謂：「我哋冇呀，未有雙喜臨門，希望將來會有。」而Stephanie笑說：「其實又唔係個個結咗婚嘅女人肥咗都係有咗嘅。」雖然佢喺社交網笑言要做一個又chill又fat嘅新娘，但因為早前由美國返港，酒店隔離21日食大咗個胃。

談到生B大計，Stephanie坦言隨緣，並否認有喜：「冇咁嘅事，我都唔知點解突然之間有咁嘅傳聞。上年減咗之後，我都未肥番晒嘅，香港人結婚好多嘢搞，好大壓力，唔想特別增添一樣煩惱，我唔覺得一定要好瘦、好瘦先係最靚嘅。我依家都係正常體重，又唔使特登減到比BMI過輕，我覺得健健康康、開開心心就OK。」結婚周年可會互送禮物？佢笑言：「Fred喺我隔離大聲咁講冇呀！因為結婚前後又係我哋兩個生日，我哋本身都唔係好送禮物。」

佢又透露婚宴邀請400位賓客左右，應該唔到40圍，婚宴會分幾區，婚紗方面已挑選好：「本身諗住揀兩套，唔使換嚟換去，點知爸爸媽媽同奶奶好期待呢個婚宴，揀咗好幾套衫，想我配合番。」並透露邀請無綫《流行經典50年》隊Band到婚宴場地，因為屆時有表演環節，除咗朋友會上台唱歌，佢同Fred都會每人唱一首：「預計去到尾段大家飲得盡興時，隨時走上台唱都得嘅，隊Band好多歌都熟悉。」