周秀娜幫張繼聰腳仔按摩　謝安琪打爛醋埕反擊

神感女神周秀娜（Chrissie）同張繼聰主演嘅新戲《馬達．蓮娜》啱啱上映，佢哋為咗親自答謝買飛入場嘅影迷，專登親臨戲院謝票，繼阿聰出Post自爆每次臨出場前都好緊張之外，呢日佢再爆三項謝票花絮，充滿幽默感！第一係「同Chrissie落尖咀，要揚出去」，片入面先見Chrissie喺人來人往嘅街道上扮瘋狂Fans大叫︰「張繼聰、張繼聰，你係咪張繼聰？」然後阿聰嚟個小學雞式反擊，邊行入戲院商場邊大聲話︰「唔該行過少少，周秀娜喺度呀！周秀娜行尖沙咀呀！好正呀！好正呀！周秀娜行尖沙咀唔好同人講呀！」

然後第二個花絮「臨入場謝票大會安排嘅休息室，好正」後面再加笑喊、舉手指公嘅表情，一睇原來所謂嘅「休息室」只係後樓梯加兩張櫈，隔籬仲擺咗啲毛巾、雜物，有種相映成趣感覺！有唔少Fans見到偶像被冷待都有留言抱打不平，事後阿聰澄清其實工作人員好照顧佢哋，一出去就已經係戲院門口，既方便又舒服。

而最後一個花絮係同第二個有關，阿聰留言︰「最近拍打戲，對腳攰到廢咗，Chrissie同我經理人幫我按摩，夫復何求！報告完畢，希望大家入場支持。」睇見佢勁嘆咁享受緊「起雙飛」四手聯按嘅特別「服務」，成功引嚟老婆謝安琪醋爆留言︰「1）好正喎 2）好正喎 3）好正喎 PS︰陰功隻腳咁嚴重又唔講，我其實識一啲古法治療，你放工返嚟試吓吖！」字裏行間充滿「骨」感，仲即刻有Fans問：「跪榴槤？」唔知最後阿聰得到啲咩嘅古法治療呢？