短訊內容曝光！金宣虎得悉舊愛懷孕後願承擔責任

韓劇《海岸村恰恰恰》的男星金宣虎早前被舊愛崔英雅發文爆料指「強迫墮胎」後，形象受損，被飛出綜藝節目《兩天一夜》及2部新戲，幸而經過韓媒還原真相後，力證他沒有強迫女方墮胎，令金宣虎得以平反，原本下架的代言廣告亦陸續重新上架，今日更有消息指他之前接拍的新片《悲傷熱帶》將如常於下月開拍，金宣虎對此表示：「我會好好努力準備拍攝，以報答給我這個出演電影的機會！」

而崔英雅之前在爆料文中指金宣虎得悉自己懷孕後，回覆的短訊像垃圾一樣令人心寒，但今日《Dispatch》公開雙方去年7月24日的短訊內容，是崔英雅傳給友人的截圖。當日金宣虎錄影《兩天一夜》期間，仍抽空與女方傳短訊。崔英雅告知金宣虎已懷孕6周，金宣虎亦感愕然：「那該怎麼辦？」但女方卻早已想拿掉孩子：「問過一家醫院沒有提供墮胎手術，但可以再找其他醫院。」反而是金宣虎表示要好好考慮，又稱會承擔責任。

崔英雅之後表示：「如果（懷孕）只是我說謊是不是會更好，如果以後才懷孕就好了。」金宣虎卻說：「不是，沒能陪在你身邊，很對不起！讓我們理智思考吧，別太擔心！」他又主動向女方提出結婚一事：「當然要結婚，至少要向我們父母說懷孕的事，親愛的，不管發生甚麼事，我也會負責任，回家好好休息吧！」又傳了心心圖給崔英雅：「我愛你！」

不過，雙方經過商議後，最終決定不要孩子，金宣虎表示：「親愛的，我愛你，我很幸福，只是苦惱要不要孩子的事，但如果拿掉孩子，我也很擔心，現在變成這樣，真的很傷心！」他又表示：「我們一起商量後決定，一起克服吧！我從來沒有像愛你這樣愛過其他人！」女方則稱想再多享受二人世界才有孩子。從短訊內容看，崔英雅反而更不想要孩子，金宣虎多次跟她說：「我愛你，我會承擔責任！」兩人直至去年底仍是十分甜蜜，但今年初感情開始生變，主因是崔英雅的私生活問題，導致雙方信任關係破裂而分手。