生蛇撞正8號波！蔡一傑慘受極痛折磨　拍片分享經歷

藝人蔡一傑慘受生蛇（帶狀疱疹）之苦！佢上載一段短片到視頻網站講述極痛經歷，然後再訪問生咗兩次蛇嘅鄭丹瑞（阿旦），事緣蔡一傑前後左右、上上下下共有5個單位裝修，日嘈夜嘈搞到佢冇覺好瞓，瞓唔到覺佢就惟有做運動去跑山，體力消耗兼休息唔夠下，免疫力下降導致生蛇，由頸伸延到頭，佢形容係極痛，而且當日正值8號風球，所以診所都閂門，好彩都有醫生肯為佢開門診治，所以都算幸運，不過就算依家好番，蔡一傑頸部都仲留有黑色疤痕。

片尾部分蔡一傑就訪問了生了兩次蛇的鄭丹瑞（阿旦），阿旦指第一次生蛇都唔知自己中咗，以為只係一般皮膚病，自行塗藥膏，後來就自愈，到第二次係因為經歷喪母之痛，心情大受打擊，為母辦理完後事後又要趕返港拍劇，所以阿旦就話生蛇都係因為壓力大及休息不足令免疫力下降，最後佢就話依家可以打預防針，不過就要好番晒先打得，為免再受生蛇之苦，而蔡一傑就話將會去打。

專科醫生表示生蛇是由水痘病毒引起的疾病，但凡感染過水痘的人都有機會生蛇。當水痘愈合後，病毒會潛伏人體神經，處於休眠狀態，隨時會再度活躍，並引致生蛇。當身體免疫能力較弱，如面對龐大壓力和天氣轉變等，都可誘致病發，屆時病毒會沿着脊髓神經去到連接的皮膚表面，形成紅疹。生蛇可在任何時間及任何身體部位發病，最常見的發病位置為背部及腰部。葉稱，過往有病人甚至在舌頭、眼睛及肛門等的位置生蛇。