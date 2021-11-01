陳偉霆魅力沒法擋　「跳水女王」全紅嬋迷倒行錯路

英皇藝人陳偉霆（William）被傳與國際超模何穗撻着，雖然令好多迷妹心碎，但佢依然係好多女粉絲嘅男神，好似佢同內地歌手周深出席「北京冬奧會倒計時100天」嘅特別節目的錄製時，只得14歲嘅內地新一代「跳水女王」全紅嬋就被William迷倒，仲迷到連路都行錯添。

嗰日着咗西裝嘅William同平時一樣咁型，當佢行住Catwalk咁到場，再由錄影嘅大廳到經過一班奧運冠軍運動員前，係女都係畀佢吸引住，期間突然全紅嬋喺人群中追出嚟同佢打招呼，仲用廣東話同William傾偈。雖然佢哋應該係第一次見面，但就好似都幾熟咁，見成6呎高嘅William仲禮貌地低頭，好有耐性咁聽跳水女王講乜，由於全紅嬋見男神有問有答就好開心，開心到連自己已經脫離咗奧運冠軍隊伍都唔知，直至隊友問：「紅姐，紅姐！你去哪兒？」之後發現原來「紅姐」追星時，即露出O嘴表情，場面好搞笑。

可能隊伍嘅起哄聲太大，終於令全紅嬋清醒晒，嗰吓先記得佢嘅任務係錄影唔係追星，就好唔好意思同William講：「回頭見。」就跟返大隊走人，不過佢就流露出「十萬個唔捨得」嘅眼神，搞到William同工作人員都爆笑，而企住較遠處嘅舉重運動員呂小軍目擊整個過程，又係一副「剝花生」樣。