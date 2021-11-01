虞書欣用頭髮征服黃曉明！採耳「顱內高潮」有幾爽？

採耳嘅風氣近年傳到香港，唔少人都話一試上癮，特別係採耳師用毛毛棒掃耳仔嘅環節，甚至有人會有「顱內高潮」！而內地人氣超高嘅限定女團THE9成員虞書欣，亦不時公開展示佢用頭髮採耳嘅技術，連內地影帝黃曉明都畀佢撩到投晒降。主播嘉琪喺今集《跟琪流行》就去咗香港首間採耳店，親身體驗採耳嘅魔力！

店主Mia表示當初接觸採耳係因為姨甥女：「我發現佢隻耳仔塞住咗，用棉花棒、耳挖都清唔到啲耳垢，上網搵點幫佢先發現原來有得學呢門手藝，而我又幾有興趣，覺得可以幫到身邊嘅人，所以就去咗台灣學。」不過喺台灣學師嘅Mia就話冇區分自己為台式採耳：「因為每間店都有自己風格，好似我哋就會想幫客人清得乾淨啲，令客人嘅舒適感可以維持耐啲。」

香港依家亦有唔少採耳課程，Mia指如果有心入行嘅話首要唔怕污糟，佢更大爆曾經有客人嘅耳仔竟然內藏倉鼠屎！其次要熱愛呢項工作以及有耐性，Mia解釋：「我哋嘅服務一方面同客人清理耳垢，另一方面係要畀佢有放鬆同舒服嘅感覺，所以節奏要好慢。」除咗唔可以心急之外，視力好同手要定都係採耳師必備嘅條件。

講咗咁耐，係咪好想知採耳過程係點呢？到底嘉琪隻耳仔多唔多耳屎？用毛毛棒掃耳仔又係咪真係達到「顱內高潮」？即刻睇今集《跟琪流行》！

場地：一個人採耳專門店