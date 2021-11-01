用餐時來點酒點綴是常態，若然配搭得宜，更可令菜式錦上添花，除了葡萄酒，近日坊間有餐廳以威士忌或雞尾酒來拼配小食、茶點或菜式，不單令食物層次變得複雜，酒體的味道亦得以發揮，讓客人品嘗到好酒好菜。

威士忌之選

時令栗子

來到秋冬，不時在街邊看到暖笠笠的炒栗子，有餐廳亦以栗子入饌，好像中環高級中菜廳The Chinese Library由11月1日至30日和Johnnie Walker聯乘，餐廳會推出4道以栗子為主題的菜式，和品牌的John Walker & Sons XR 21作限定配酒嘗味菜式。當中包括有香脆的板栗雞撻、軟滑的秋栗黃燜花膠、滋味的雞油菌栗子飯和軟綿的栗子松糕，栗子香氣和帶輕盈泥煤味、煙熏味的威士忌剛好匹配，品嘗後令煙熏味更突出。

精選生蠔

煙熏味的威士忌和帶海水味的生蠔，其實相當夾。威士忌品牌Talisker由現時至11月30日，和不同餐廳合作，推出生蠔及威士忌拼配。如東涌世茂喜來登酒店海岸扒房會推出Scottish Rock Jumbo配陳10年的威士忌，尖沙咀凱悅酒店希戈餐廳以Irish Rock No. 4作主角，除原隻生蠔，亦有以醋漬蘋果、山葵醋泥和蒔蘿油拌生蠔，客人可按需要拼配不同種類和數量的威士忌。至於Dot Cod Seafood Restaurant & Oyster Bar提供澳洲哥芬灣生蠔配陳10年威士忌，每款生蠔都有不同的味道和口感，配威士忌各有特色，大家可按個人喜好選擇。

精選日威

這個季節正值大閘蟹和白松露當造，香港瑰麗酒店彤福軒適時推出時令的秋季大閘蟹菜單，除清蒸大閘蟹，還有蟹粉灌湯小籠包、炒獅頭魚、蟹粉帶子滑豆腐和蟹膏燴粉皮等，客人亦可按喜好加入意大利阿爾巴白松露，夠晒新穎。為讓客人有更佳的餐飲體驗，餐廳推出精選Hibiki 「響」威士忌，讓客人配菜品嘗。除可單點，亦可揀選中級或高級體驗，內有不同年份的陳釀拼配，用來配搭粵菜，可能有意外驚喜。

清新雞尾酒

茶酒混搭

現時的新派中菜廳，除了茶湯、酒類，還有雞尾酒供應，銅鑼灣Duckee由現時至11月底聯乘Rémy及Twinings，推出雞尾酒系列和佐酒菜單，如香脆九肚魚配加入干邑和伯爵紅茶調味的19th Century，炸魚皮配英式早餐茶加干邑、果醬等調配的English Sour，以及素食的新疆串燒羊肉配香桃果香紅茶加干邑調配的Perac，濃厚干邑和清新茶湯結合，消滯去膩。另外，店內另一個「忽必裂四人餐」，可選擇配辛香的「我要醉辣」調酒系列，讓菜式延續麻辣的氣息。

若覺得威士忌氣息太濃烈的話，清新芳香的雞尾酒，女士應會較易接受，灣仔香港君悅酒店茶園由現時至11月30日推出的秋季主題下午茶，除以時令大黃和開心果製作鹹甜點，還和St. Germain合作，以接骨木花酒炮製燴紅桑子大黃雲尼拿芝士蛋糕外，還有加入茶湯、Tonic水和純素蛋白調配的Teaffin雞尾酒，這杯香滑清爽的特色雞尾酒，配同樣清新的茶點，相當適合。