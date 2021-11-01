江若琳前經理人視像作供　有感公司對旗下藝人不公

藝人江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇擾攘7年的合約糾紛，今日（1日）繼續在金鐘高等法院審訊，江若琳由丈夫蕭唯展陪同之下約早上9時多手拖手抵達法庭，而寰宇老闆林小明則未有到庭聽審。

身在馬來西亞新山、江若琳前經理人Kelly Lee（李春美）以視像形式首次於庭上作供，席間她直言2011年有意辭職，原因是有感公司對旗下藝人不公，宣傳費理應是公司開支的一部分，但影宣傳照費用卻需要由藝人支付。Kelly指當時林小明以晉升她為Senior Manager（高級經理）為挽留條件，同時承諾之後公司會作出改變，更對她說打後若有任何事情都可直接跟他匯報，及後藝人影宣傳照開始由公司支付。

期後控方大律師盤問Kelly，藝人是否可以搵贊助商贊助化妝、髮型、服裝、攝影師等，減低成本開支？她回答不同意，並說贊助商不會無了期提供贊助，從而她稱公司藝人經理人部高層楊劍標，曾叫她以某贊助商送贈的禮物，轉贈合作攝影師說是其工作酬勞，惹怒攝影師覺得被侮辱，之後雙方足有2年時間零對話。Kelly再謂楊劍標從不理會過程，只着重結果。

另外，控方大律師提及2011年時，江若琳在石澳致電林小明指自己想輕生，Kelly表示沒有聽講過，反說對方在早年捲入林小明婚姻事件後早已一度有輕生念頭：「當時佢情緒好唔穩定，出街等紅綠燈過馬路嘅時候被指小三，佢話好想死，所以我好擔心，有同公司（林小明及楊劍標）傾過，想問點處理，睇吓使唔使開記招講，但佢哋話冇需要，集中處理趙小姐（趙雪英），叫我轉告江若琳清者自清，盡量低調，等件事丟淡，但件事就愈嚟愈嚴重。」案件下午續審。

案件編號：HCA 1225/2014