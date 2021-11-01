吳彥祖恨返香港拍戲　嘆隔離21日難接受

與太太Lisa S.、女兒Raven搬回美國生活的吳彥祖，近年因為疫情關係，未能返回香港工作，卻令他重拾對賽車的興趣，甚至成為了職業賽車手。他說：「一直好鍾意賽車，好羨慕郭富城、方中信、錢嘉樂，但以前住香港，冇機會接觸，又唔熟悉呢個範疇，直至搬返美國，可以揸自己車去真正嘅賽車場玩，之後就諗，仲有咩進步空間呢？最後決定去比賽。」

其好友馮德倫提議為他拍片紀錄其轉變及比賽過程，並找來擔任《林書豪 Linsanity》紀錄片導演Evan Jackson Leong幫忙製作成《吳彥祖的速度之旅》（Journey to Speed）紀錄片。他又說：「今年參加咗6場團體賽，暫時我哋總成績排第2位，希望可以一直保持，同埋以我咁新嘅車手，可以攞到呢個成績算好好。年底會跟隊友參加挑戰『Thunderhill Raceway』嘅賽事，需要連續25小時不停去比賽。希望大家睇完呢套紀錄片，可以見到另一面嘅我。」

賽車有一定危險，太太Lisa可有反對？他說：「其實賽車係快，但唔算危險，起碼我車有防滾架、有頭盔、有頸箍保護，所以Lisa冇特別意見。」問到何時才會回港拍戲？廣東話有冇退步？他說：「如果有戲拍我會返嚟㗎！但我驚自己接受唔到喺酒店隔離21日，所以可能等多1年。其實依家比賽有另一隊對手係香港人，雖然係敵對，但可以同佢哋講吓廣東話好開心，平時就真係冇乜機會講，所以唔多唔少冇喺香港嘅時候講得咁好。」