泳兒自爆潛水險遇溺：嗰刻覺得會死喺水底

歌手泳兒（Vincy）推出新歌《沉溺》，表示歌詞源自於她跟填詞人周耀輝分享她首次考潛水牌及潛水經歷：「遇到一個小小嘅意外，當我想浮上水面嘅時候，我撳極救生衣個浮水個掣都撳唔到，嗰刻我覺得我係會死喺水底。」周耀輝聽完其故事後，就將她的經歷寫在新歌中。她又指歌曲由愛情角度出發，愛可以放棄呼吸、愛到窒息感覺，而周耀輝為填這首歌，差點填到窒息，她又說：「佢係辛苦到填到就嚟想死咁，我第一次聽嘅時候，好似有一種我自己都覺得好似瀕死嘅感覺，好似就嚟唱到要死啦。」

Vincy之前的MV參與度相當高，可謂由頭帶到落尾、又碌泥及歇斯底里地喊，而今次就有演員為她演繹關於兩個女仔超越友誼、性別的愛，當中亦有穿越元素，她又說：「我沉落去泳池底嘅時候再浮上水嗰一刻，其實我係穿越咗去另外一個世界。」

至於整個拍攝要浸水，她就話不覺得辛苦，因非常愛游水：「係幾鍾意游水，咁我都好耐冇游水啦，哈哈，所以頭先break嘅時候都乘機游咗兩吓，但發現：『咦！好似有啲生疏喎，又有啲唔夠氣喎……』」她更說自己跟「水」有緣，以往不少MV均與水有關，連自己的名字又有三點水。