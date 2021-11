本日日本：《幪面超人FOURZE》波鞋　型格變身

街頭服裝品牌「HENSHIN by KAMEN RIDER」將推出邁向 10 周年的《幪面超人FOURZE》造型波鞋,設計相當驚喜。(互聯網)

Bandai以平成之後的《幪面超人》系列為主題的街頭服裝品牌「HENSHIN by KAMEN RIDER」,名字取自幪面超人的經典「變身」動作,同時亦代表「身體的變化」,象徵服裝不僅改變外觀,更能慢慢改變內在,超越自我。「HENSHIN by KAMEN RIDER」曾經推出不少《幪》的潮流產品,近日宣布將推出邁向 10 周年的《幪面超人FOURZE》造型波鞋HENSHIN by KAMEN RIDER SNEAKER Type FOURZE,白色高筒鞋身採用搪瓷加工質地,並利用絎縫技術於鞋身炮製出 FOURZE身上的線條,再加上醒目的橙色條紋點綴,設計十分搶眼。另外,鞋底設計令人聯想到FOURZE的火箭推進器,而鞋墊則選用了月球表面的圖案,散發濃烈科幻味道。波鞋已可於PREMIUM BANDAI訂購,預計將於 2022 年 1 月正式發售,售27,500日圓(約HK$1.870)。