陳煒心痛炎明熹太瘦：成日買嘢畀佢食！

藝人陳煒今日（1日）出席活動，身穿低胸裝的她大騷事業線，提到她在無綫新劇《青春本我》中飾演炎明熹（Gigi）的媽媽，她表示已非首次演媽媽角色，好開心可以參與青春音樂劇，大讚拍攝手法似拍MV，效果好靚！

問到會否在劇中大展歌喉？她笑言：「有排未輪到我，我喺側邊輔助，完滿啲。」她說一直有睇《聲夢傳奇》，感覺好像看着Gigi成長，她直言對Gigi感到好奇：「想了解佢，佢哋有時啲反應都幾好笑嘅，不過我同佢哋都溝通到，明佢講乜，Gigi真係好瘦，佢連22吋腰都冇，要返學又要兼顧拍劇，我都擔心佢嘅體能係咪應付到，所以有時開工都會買嘢畀佢食。」

問到最近斥資千萬購入大埔一豪宅，購入不久即有升幅，她表示最開心是買到心水地點，因為與未來的港鐵站好接近。有指風水師認為該區有利於她，她覺得寧可信其有。問到是否能催旺結婚？她說：「我唔知呀，因為都要出年先入伙，依家仲未收樓，等我研究吓先。」她又承認是將來與醫生男友的愛巢。

本月21日48歲生日的她，表示每年生日跟台慶日子相近，現忙於為台慶搵靚衫。至於男友會否送生日驚喜？她笑言沒有所謂，可能會過二人世界，或者會跟幾個朋友一起慶祝。