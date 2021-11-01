張碧晨周興哲合唱王力宏經典歌　楊千嬅畀4個字意見

天后楊千嬅偕張碧晨、周興哲組成的「星際寶貝」，在內地音樂競演綜藝節目《我們的歌》第7期開始進入跟別隊「國色天香」的混戰，她說：「自己來到這裏就是要尋找到唱歌的快樂，在節目中她與不同歌手合作，令她有新的推動力。 」

於第二輪表演中，「星際寶貝」的張碧晨和周興哲合唱王力宏的《兩個人不等於我們》，張碧晨表示非常喜歡這歌，可惜鮮有機會在舞台上聽到，而首次聽這歌的周興哲亦即被吸引，直言：「王力宏及許多歌手都曾在音樂創作上給予了我很多能量，陪伴度過孤獨的留學時光，希望能在這首歌中展現自己聲音的溫暖，將感動帶給歌迷朋友們。」

張碧晨和周興哲深情演繹時，舞台效果別出心裁，塑造出身處不同世界對唱的氛圍感，而靜心欣賞的楊千嬅亦提議他倆要「要慢下來」，最終為觀眾呈現唯美感人的演出。至於「國色天香」成員劉宇寧和單依純則選擇了經典歌《女兒國》，雖台上兩人沒有任何眼神交流，但通過歌聲唱出了愛而不得的無奈，感動人心。

第三輪中兩組出撒手鐧，楊千嬅和張碧晨等以一首《Superwoman》出戰，千嬅感慨說：「歌手永遠可以在舞台上長大，遇見好的知音可以幫助自己往前推一把，因此很開心能遇見各位。」最後一場是「國色天香」成員戴佩妮、周筆暢和單依純合唱《Stand By Me》，連張碧晨都讚：「像是在看一部百老匯沉浸式歌舞劇。」此次輪團戰中，「國色天香」隊稍勝「星際寶貝」隊伍。