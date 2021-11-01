金鈴掛住拍賣冇啖好食　鄧鉅明希望遊大灣區

「金鎚拍賣官」金鈴、鄭明明、鄺美雲及鄧鉅明等今晚（1日）出席在金鐘舉行的慈善晚宴，金鈴負責是晚的拍賣工作，將會拍賣10件物品，她笑言每次進行拍賣都好忙碌，只能吃最後一道的甜品，不過本身都喜歡吃甜品外，又說疫情下，拍賣活動非常之少。她說：「因為防疫措施下，活動都減少咗，大家嘅心情未準備好，對社交冇心情，都好耐冇見咁多人支持，今晚有200幾人出席，好驚訝！」

另外，和太太宣宏雁到場的社交名人鄧鉅明向來是「愛妻號」，揚言準備在拍賣環節競投珠寶送給太太。對於久未現身社交派，他說自從去年1月本地爆發疫情以來，便沒有出席社交派對，也沒有出埠，一年半以來多留在家，笑言要「復出」去派對有點不習慣，更說在家不敢說話，身旁的鄧太聞言即笑着說：「佢係亂講。」鄧鉅明續說不出埠，因為不想在酒店隔離，若將來出埠希望先到大灣區外，更自爆抗疫期間「失業」：「我依家半失業狀況，同朋友組咗3個會，包括行山嘅『行山同樂會』、入馬場嘅『執錢入袋會』，同埋做運動嘅『強身健體乒乓波會』。個個星期都有活動，所以都好忙。」鄧太自言因為怕熱，故甚少陪丈夫行山。