女友不在家　出軌冇有怕

有人話冇女友又煩，有女友就更煩，皆因成日畀對方管住自己，冇晒自由。而日本AV嘅「彼女不在系列」就正係講述男主角飽受女友箝制嘅痛苦，於是趁女友唔喺屋企嘅時候出軌，一於玩到盡！

放縱情慾

喺Ideapocket出品嘅《彼女不在的甜蜜3日期間》中，加美杏奈同青梅竹馬大雄感情要好，就算對方拍拖，依然會三人行一齊吃喝玩樂。有一日，杏奈見到大雄悶悶不樂，就問佢發生咩事，原來係女友強逼佢禁慾，令血方剛嘅大雄相當難受。之後，杏奈趁大雄女友回鄉探親，擔粗粗向大雄表白，而大雄已經忍唔住慾火攬住杏奈擁吻，然後展開連場激戰！喺呢段日子兩人相處得如膠似漆又充滿激情，至於大雄最後會揀邊個呢？

情迷陪浴孃

喺呢部《彼女不在兩日間與陪浴孃絕倫中出》入面，涼真同女友由美同居，有一日由美要出外公幹兩日，涼真就即刻去幫襯陪浴店梳乎，嘩！不得了！招呼佢嘅陪浴孃係靚女櫻空桃，甜美又好波，比起成日黑口黑面嘅由美真係好得多！而桃妹除咗細心又貼身咁侍浴之外，仲好樂意聆聽涼真拍拖嘅苦況，聽完之後仲話想做佢嘅女朋友，令涼真火速「沉船」，喺呢兩日不停去搵櫻空桃，而桃妹亦落足心機招呼，最後仲可以中出收場，認真疏肝！

機會難逢

S1推出嘅《我與她的好友從朝到晚纏綿》，講述次郎同女友同居，有一日女友邀請好姊妹安位薰嚟屋企開派對，喺大家邊傾邊飲期間，薰妹對次郎大拋眉眼。後來，女友要外出公幹幾日，薰妹就主動上門搵次郎，孤男寡女就梗係出事啦！其實次郎一早就好鍾意身材激凸嘅安位薰，呢次對方自動送到上門簡直係機會難逢，而薰妹亦對年輕力壯嘅次郎嗒晒糖，兩人可以話一拍即合，瘋狂交歡之餘，仲一齊玩煮飯仔一齊沖涼，相處仲甜蜜過同正印女朋友！

簡評

一隻手掌拍唔響，如果女友知道男友出軌，其實亦應該先反省一下自己有冇錯先得喎！而今次介紹嘅「彼女不在系列」作品中男主角出軌都有理由，所以睇落有戲味，亦有追看性。喺3作品中，本仙最鍾意加美杏奈主演嘅《彼女不在的甜蜜3日期間》，原因係杏奈青春可人又好演技，扮演心中有愛口難開嘅少女的確令人印象深刻，到佢表白完之後同好友發生關係，激戰場面可以睇到佢相當盡力又投入，將戲味進一步昇華！