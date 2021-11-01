袁偉豪劇接劇Chur到盡　蔡思貝搵時間撐「男友」

藝人袁偉豪與蔡思貝日前於西貢為無綫劇集《廉政行動2022》拍攝外景，他們湊巧要同時為已開拍的新劇《法證先鋒V》開工，現時兩劇同時開拍，相當辛苦。袁偉豪明顯現疲態，笑言現時是「戰鬥」狀態。他接受東網訪問時說：「呢套拍到月尾，不過呢兩星期係辛苦啲，最好可以多啲時間休息，因為同時拍緊兩套劇，又要轉景，啱啱拍完一場同譚俊彥嘅打戲，成身都係泥，要趁放飯時間返屋企沖涼。（飯都冇時間食？）偷少少時間食咗啲沙律，好在開呢套之前專登食肥咗，依家瘦番啲，之後希望開《法證V》時有時間做番運動，嗰套要做一個患有失眼症嘅警察，要留番長啲頭髮。」

做完師兄妹再演戀人

他與蔡思貝於此劇中飾演師兄妹，不過之後《法證V》中就會飾演一對戀人，蔡思貝說：「我哋依家呢套係完全冇感情線，之後就有，所以我收到《法證V》劇本時，我就同Ben講『嚟緊我要愛上你嘞！』點知佢話唔好轉Mode住，我哋《廉政》完先轉Mode啦！（有好好默契啦！）我哋之前合作過好多次，但多戲嘅唔多，今次大家溝通多咗，對佢熟悉又多咗，演情侶就係第1次嘗試，嚟緊《法證V》情侶關係都係悲慘嘅，睇吓到時大家有咩火花。」

說到緋聞男友胡鴻鈞現時努力為演唱會綵排中，問有否去探班時，蔡思貝說：「冇呀！我會盡量去佢演唱會支持佢。（佢好大壓力？）係呀！始終都係佢第一次個人演唱會，想將最好嘅人睇，如果係我都會咁，希望施展渾身解數。（度定期出席撐佢？）盡量啦，希望啦，要睇緣分，劇組啲通告。」