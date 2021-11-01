驚傳石天離世　黃百鳴愕然：我知佢一直有癌症

於八十年代叱咤香港影壇、打造無數經典電影的新藝城影業創辦人之一石天，今日（1日）驚傳其離世的消息。記者致電石天，他的手提電話已經關機並轉駁至留言信箱。至於曾與石天同組新藝城的電影人黃百鳴，接受東網訪問時，對以上傳聞感到愕然：「我真係唔知，希望唔係，我要了解吓先。我知佢一直有癌症，係咩癌我冇詳細問，但知佢幾嚴重。佢幾年前有病，後來好番，但最近復發。上個月我仲同佢WhatsApp聯絡，佢當時喺醫院，佢話：『我好番同你出嚟飲茶。』」他續指石天的兩名兒子已從外國返港陪伴父親。至於藝人林俊賢也在晚上在社交網發文悼念石天，指收到對方離世的消息。施南生接受東網訪問，說已收到朋友傳來關於石天離世的短訊，但現在未能證實消息真偽，她更指石天2年前曾患癌但已康復：「一年前有見過對方，精神好好。」

1949年出生、原名為劉偉城的石天，對香港電影界貢獻良多，身兼演員、導演及製作人的他，於60年代入邵氏的南國實驗劇團當學員，直至60年代尾正式加入邵氏成為旗下演員，曾演出《青春戀》、《小煞星》等電影。離開邵氏後，更和許冠傑合演《鬼馬雙星》及《天才與白痴》外，也曾參演《醉拳》等。

石天的搞笑詼諧演出，成為當時大受歡迎的喜劇演員，而他和麥嘉、黃百鳴等合組新藝城後，也有繼續演出包括《追女仔》及《全家福》等，在創業作《滑稽時代》以差利卓別靈的形象演出，成為港人集體回憶。而他創立的新藝城打造不少經典電影包括《最佳拍檔》系列、《倩女幽魂》等，當中《英雄本色》更令影星周潤發爆紅，成為票房靈丹。九十年代初製作《財叔之橫掃千軍》後淡出影壇，直至2016年鮮有演出，為洪金寶的電影《特工爺爺》客串演出。

新藝城最初由石天、麥嘉及黃百鳴三人成立，之後加入施南生、曾志偉、泰迪羅賓及徐克，故有「新藝城七怪」美譽，2017年「七怪」除了徐克外，聚首金像獎頒獎禮，成為焦點之一。