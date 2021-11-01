Lily Adams　最強觀眾緣

想成為四仔界嘅天后，係咪要有齊索樣及火辣身材就得？美國四仔天后Lily Adams就話畀大家知最重要係有觀眾緣，只要受觀眾歡迎，即使外形唔夠標青，仍然可以成功躋身天后行列。

鄰家女孩氣質

論外形，Lily Adams唔係最標青，論身材，亦唔係魔鬼級數，不過佢初出道時，就係憑住鄰家女孩嘅氣質，成為炙手可熱嘅新星，時至今日，更成為天后級脫星。

喺美國密西西比州出生嘅佢，其實冇諗過做脫星，高中畢業後，先後做過售貨員同收銀員，既然係咁，點解佢會喺2016年投身四仔界呢？佢表示當日經朋友介紹認識著名四仔片廠Naughty America嘅導演，對方認為佢嘅鄰家女孩氣質好適合喺四仔界發展，原因係脫界缺乏清純氣質嘅脫星，經過幾個月嘅游說後，Lily Adams終於答應，為Amateur Allure演出處女作《Cum Swallowing Auditions #28》。雖然反應一般，但卻吸引到另一四仔名廠Digital Sin嘅注意，更為佢度身訂造炮製作品《An Incestuous Affair》，結果成為佢事業嘅轉捩點。

備受讚賞

唔少四仔迷都大讚Lily Adams喺呢部作品中表現極佳，一啲都唔似初出道嘅新人，十足經驗老到嘅脫星。備受四仔迷讚賞，阿妹開心表示喺演出前同導演開過幾次會，同時獲得前輩指導，令佢拿捏到角色嘅特質，演出更投入。而呢部作品不但銷量極佳，更喺2018年嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳四仔作品」。

之後，Lily Adams人氣大增，亦得到好多演出機會，2017年為Sweetheart Video演出嘅《Confessions of a Sinful Nun》更係令佢爆紅，喺AVN及XBIZ四仔頒獎禮分別獲得「最佳劇情四仔」、「最佳音樂」、「最佳美術指導」、「最佳拍攝」及「最佳性愛演出」等多項提名，作品更被四仔評論人選為近10年經典四仔之一，而Lily Adams亦成功進身天后級脫星之列。問到佢出道短短兩年就能夠獲得如此成績有咩感想，阿妹坦言作為脫星除咗要有樣有身材同床技之外，觀眾緣亦好重要，所以會繼續拍多啲戲回饋四仔迷嘅支持。

Profile

出生日期：1996年7月7日

身高：168cm

三圍：32C-24-34

雖然Lily Adams已經貴為天后級脫星，但係佢仍會經常喺社交網跟粉絲交流，除咗有問有答外，亦會分享私人生活，果然係識得冧粉絲呀！